За сутки на территории Киевской области зарегистрировано 12 природных пожаров, а с начала года эта цифра составляет 308 случаев.
Трявяной настил горел на окраине села Лука, огонь уничтожил около 5 квадратных метров сухой травы.
Горела также трава и возле окружной дороги в Броварском районе. Выгорело 500 квадратных метров настила.
Возгорание мусора возникло в селе Морозовка Барышевского района. Пожар возник на площади 0,02, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Спасатели с пожарами справились, но в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой не сжигать сухую растительность, не оставлять без присмотра костры и с уважением относиться к экосистеме.
Трявяной настил горел на окраине села Лука, огонь уничтожил около 5 квадратных метров сухой травы.
Горела также трава и возле окружной дороги в Броварском районе. Выгорело 500 квадратных метров настила.
Возгорание мусора возникло в селе Морозовка Барышевского района. Пожар возник на площади 0,02, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Спасатели с пожарами справились, но в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой не сжигать сухую растительность, не оставлять без присмотра костры и с уважением относиться к экосистеме.
- Просмотров: 302
Похожие новости