Трявяной настил горел на окраине села Лука, огонь уничтожил около 5 квадратных метров сухой травы.Горела также трава и возле окружной дороги в Броварском районе. Выгорело 500 квадратных метров настила.Возгорание мусора возникло в селе Морозовка Барышевского района. Пожар возник на площади 0,02, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.Спасатели с пожарами справились, но в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой не сжигать сухую растительность, не оставлять без присмотра костры и с уважением относиться к экосистеме.