Взрывоопасные предметы нашли в самом Харькове на улице Беркоса, а также по области: в Шевченковском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.Самая многочисленная находка была в лесопосадке возле села Подолы, что в Купянском районе.Местные жители нашли там несколько ржавых металлических предметов похожих на боеприпасы.В ходе поисковых работ спасатели нашли 40 взрывоопасных предметов: 10 артснарядов калибра 76 мм и 30 противотанковых гранат РПГ-40. Найденные боеприпасы обезвредили путем подрыва.Всего за сутки пиротехники уничтожили 58 боеприпасов, из которых 26 артснарядов различного калибра, 30 ручных противораковых гранат РПГ-40, 1 минометная мина диаметром 82 мм, а также 1 авиабомба ФАБ-100, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.Пиротехники ГСЧС также провели разъяснительные работы с местным населением.