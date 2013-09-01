Об этом на своей страничке в соцсети сообщила народный синоптик Наталья Диденко.- Семейка, хоть и с севера вроде, но темпераментом, как южноитальянская, - пишет синоптик. -Центр циклона завтра будет находиться над севером Украины, почти над Киевом. Поэтому завтра в большинстве областей пройдут дожди, местами мокрый снег, сильный порывистый ветер и холодный воздух, днем +3+8 градусов.Итак, сегодня гребем дачи и огороды в платках крест-накрест и старых штанах, конкурируем с чучелами, завтра красиво сидим в засаде квартир, домов, пабов, кафе, офисов, а уже с недели начинаем чистить перышки до прихода настоящего тепла.Наталья Диденко утверждает, что уже с 21 марта начнет постепенно теплеть.