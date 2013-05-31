Об этом заявила народный депутат Наталия Королевская.На заседании Социального совета была представлена Концепция модернизации пенсионной системы, разработанная экспертами Института социальной защиты граждан." Замораживание размера пенсий, стремительный рост цен и тарифов, отмена социальных гарантий и льгот, а также другие непрофессиональные решения привели к катастрофическому падению уровня жизни украинских пенсионеров. За три года размер минимальной пенсии сократился в 2,6 раза и опустился до уровня африканских стран со 118$ до 44$. Украина – интенсивно стареющее государство, но власть фактически отказалась обеспечивать социальную поддержку и достойную пенсию пожилым людям. Сегодня они фактически выброшены за грань нищеты, а правительство готовит новую шоковую реформу, программируя эту пенсионную несправедливость на поколения вперед. Это просто цинизм! " , - заявила директор Института социальной защиты граждан Светлана Науменко.Презентованная Концепция пенсионной реформы основана на четырех принципах – справедливости, сбалансированности, прозрачности и эффективности. По мнению экспертов, первоочередными шагами должны стать мораторий на повышение пенсионного возраста и страхового стажа, внедрение корпоративных пенсионных схем, обеспечивающих справедливые условия досрочного выхода на пенсию для опасных и тяжелых профессий. Одним из ключевых элементов Концепции является введение обязательной накопительной системы при условии устойчивого роста и детенизации экономики." Разрушив пенсионную систему, власть продолжает идти по пути наименьшего сопротивления и хочет провести " шоковую реформу " , которая приведет к дальнейшему обнищанию людей. Это недопустимо. Оппозиционный блок предлагает социально справедливую реформу. Нужно начать с восстановления и развития экономики, привлечения инвестиций, легализации зарплат и создания новых рабочих мест, что даст возможность сбалансировать бюджет пенсионного фонда и позволит платить людям достойные пенсии " , - заявила Наталия Королевская.Оппозиционный вице-премьер-министр подчеркнула, что необходимо провести широкое общественное обсуждение всех альтернативных вариантов реформы. В результате должна появиться согласованная дорожная карта – Национальная стратегия действий по модернизации системы пенсионного обеспечения Украины.