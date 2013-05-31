В результате общественного обсуждения Пенсионной реформы должна быть принята Национальная стратегия действий по модернизации системы пенсионного обеспечения. Украине нужна социально справедливая, а не шоковая пенсионная реформа.
Об этом заявила народный депутат Наталия Королевская.
На заседании Социального совета была представлена Концепция модернизации пенсионной системы, разработанная экспертами Института социальной защиты граждан.
"Замораживание размера пенсий, стремительный рост цен и тарифов, отмена социальных гарантий и льгот, а также другие непрофессиональные решения привели к катастрофическому падению уровня жизни украинских пенсионеров. За три года размер минимальной пенсии сократился в 2,6 раза и опустился до уровня африканских стран со 118$ до 44$. Украина – интенсивно стареющее государство, но власть фактически отказалась обеспечивать социальную поддержку и достойную пенсию пожилым людям. Сегодня они фактически выброшены за грань нищеты, а правительство готовит новую шоковую реформу, программируя эту пенсионную несправедливость на поколения вперед. Это просто цинизм!", - заявила директор Института социальной защиты граждан Светлана Науменко.
Презентованная Концепция пенсионной реформы основана на четырех принципах – справедливости, сбалансированности, прозрачности и эффективности. По мнению экспертов, первоочередными шагами должны стать мораторий на повышение пенсионного возраста и страхового стажа, внедрение корпоративных пенсионных схем, обеспечивающих справедливые условия досрочного выхода на пенсию для опасных и тяжелых профессий. Одним из ключевых элементов Концепции является введение обязательной накопительной системы при условии устойчивого роста и детенизации экономики.
"Разрушив пенсионную систему, власть продолжает идти по пути наименьшего сопротивления и хочет провести "шоковую реформу", которая приведет к дальнейшему обнищанию людей. Это недопустимо. Оппозиционный блок предлагает социально справедливую реформу. Нужно начать с восстановления и развития экономики, привлечения инвестиций, легализации зарплат и создания новых рабочих мест, что даст возможность сбалансировать бюджет пенсионного фонда и позволит платить людям достойные пенсии", - заявила Наталия Королевская.
Оппозиционный вице-премьер-министр подчеркнула, что необходимо провести широкое общественное обсуждение всех альтернативных вариантов реформы. В результате должна появиться согласованная дорожная карта – Национальная стратегия действий по модернизации системы пенсионного обеспечения Украины.
Об этом заявила народный депутат Наталия Королевская.
На заседании Социального совета была представлена Концепция модернизации пенсионной системы, разработанная экспертами Института социальной защиты граждан.
"Замораживание размера пенсий, стремительный рост цен и тарифов, отмена социальных гарантий и льгот, а также другие непрофессиональные решения привели к катастрофическому падению уровня жизни украинских пенсионеров. За три года размер минимальной пенсии сократился в 2,6 раза и опустился до уровня африканских стран со 118$ до 44$. Украина – интенсивно стареющее государство, но власть фактически отказалась обеспечивать социальную поддержку и достойную пенсию пожилым людям. Сегодня они фактически выброшены за грань нищеты, а правительство готовит новую шоковую реформу, программируя эту пенсионную несправедливость на поколения вперед. Это просто цинизм!", - заявила директор Института социальной защиты граждан Светлана Науменко.
Презентованная Концепция пенсионной реформы основана на четырех принципах – справедливости, сбалансированности, прозрачности и эффективности. По мнению экспертов, первоочередными шагами должны стать мораторий на повышение пенсионного возраста и страхового стажа, внедрение корпоративных пенсионных схем, обеспечивающих справедливые условия досрочного выхода на пенсию для опасных и тяжелых профессий. Одним из ключевых элементов Концепции является введение обязательной накопительной системы при условии устойчивого роста и детенизации экономики.
"Разрушив пенсионную систему, власть продолжает идти по пути наименьшего сопротивления и хочет провести "шоковую реформу", которая приведет к дальнейшему обнищанию людей. Это недопустимо. Оппозиционный блок предлагает социально справедливую реформу. Нужно начать с восстановления и развития экономики, привлечения инвестиций, легализации зарплат и создания новых рабочих мест, что даст возможность сбалансировать бюджет пенсионного фонда и позволит платить людям достойные пенсии", - заявила Наталия Королевская.
Оппозиционный вице-премьер-министр подчеркнула, что необходимо провести широкое общественное обсуждение всех альтернативных вариантов реформы. В результате должна появиться согласованная дорожная карта – Национальная стратегия действий по модернизации системы пенсионного обеспечения Украины.
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