В Харькове заработала электронная очередь для желающих оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт.
В облуправлении миграционной службы уверены, что новшество избавит получателей документов от томительного ожидания в очередях.
Как рассказал главный специалист по связям с общественностью и СМИ ГУ ГМС Украины в Харьковской области Гага Кикнадзе, сейчас все райуправления миграционной службы Харькова укомплектовывают терминалами, при помощи которых клиенты смогут занять электронную очередь. В некоторых отделениях оборудование уже работает. Посетители выбирают в терминале доступную в системе дату, время приема и получают талончик. При этом зарегистрироваться можно не больше, чем на месяц вперед. Затем граждане приходят на прием в указанное время со всеми документами, их перечень можно узнать на сайте миграционной службы.
"Это удобно и для людей, и для наших сотрудников. Раньше, когда был бум оформления загранпаспортов, люди стояли в очередях, сейчас такой проблемы практически нет", — говорит Кикнадзе.
После оснащения терминалами городских подразделений миграционной службы, оборудование начнут устанавливать в области. Также дорабатывают сайт облуправления, на котором харьковчане смогут регистрироваться на прием онлайн. Сейчас же на сайте можно узнать состояние готовности ID- и загранпаспорта.
Недавно у харьковчан появилась возможность воспользоваться еще одной онлайн-услугой — документы для регистрации или снятия с регистрации места проживания можно предварительно отправить на рассмотрение в электронном виде, зайдя на сайт dozvil.kh.ua. По словам директора департамента регистрации горсовета Олега Дробота, нужно зарегистрироваться в личном кабинете, затем в разделе "Электронные консультации" создать новую консультацию и прикрепить необходимые документы. Их перечень и пошаговая инструкция размещены в разделе "Электронные услуги" на главной странице сайта.
В течение суток регистратор даст ответ, все ли документы в порядке, а также укажет, какие бумаги нужно подготовить в случае необходимости, распишет алгоритм дальнейших действий. В случае положительного ответа регистратора, пользователю следует записаться на личную подачу документов в удобное время. В таком случае услуга будет предоставлена в течение 20 минут.
Вскоре родители школьников и дошкольников Харькова смогут совершать платежи в пользу учебных учреждений и оплату питания в режиме онлайн. Сайт EduPay, который предоставляет эту услугу, позволяет контролировать финансовые траты учебных заведений, заработал в прошлом году, однако использовать систему согласились только детсады Новобаварского и Немышлянского районов.
Руководитель проекта EduPay Татьяна Ефимова рассказала нам, что разработчики сервиса закончили интеграцию с "Ощадбанком" и теперь не нужно согласие в виде договора от учебного учреждения. С апреля к системе могут присоединять любые учебные заведения после обращения родителей.
Неделю назад Минсоцполитики объявило, что теперь оформить государственную помощь при рождении ребенка родители могут в любое удобное время.
Документы принимают через интернет, и личного посещения райуправления соцзащиты населения от молодой мамы уже не требуют. Сделать это можно на сайте e-services.msp.gov.ua, однако на деле оказалось, что пока воспользоваться этой услугой невозможно.
"Мы еще не принимаем такие заявления, там нужна электронная подпись, и все равно копию паспорта нужно приносить лично", — сообщил нам информатор в одном из харьковских райуправлений труда и соцзащиты населения. Однако такую услугу родители новорожденных очень ждут.
"Я дважды лично приходила в собес Киевского района для оформления помощи. В первый раз оказалось, что собрала не все документы, а второй раз оказалась большая очередь, а дома ждал грудной ребенок", — посетовала молодая мама Мария Дробушко.
Читайте также: Запорожцам больше не придется толкаться в очереди в управлении соцзащиты.
Источник: Сегодня
В облуправлении миграционной службы уверены, что новшество избавит получателей документов от томительного ожидания в очередях.
Как рассказал главный специалист по связям с общественностью и СМИ ГУ ГМС Украины в Харьковской области Гага Кикнадзе, сейчас все райуправления миграционной службы Харькова укомплектовывают терминалами, при помощи которых клиенты смогут занять электронную очередь. В некоторых отделениях оборудование уже работает. Посетители выбирают в терминале доступную в системе дату, время приема и получают талончик. При этом зарегистрироваться можно не больше, чем на месяц вперед. Затем граждане приходят на прием в указанное время со всеми документами, их перечень можно узнать на сайте миграционной службы.
"Это удобно и для людей, и для наших сотрудников. Раньше, когда был бум оформления загранпаспортов, люди стояли в очередях, сейчас такой проблемы практически нет", — говорит Кикнадзе.
После оснащения терминалами городских подразделений миграционной службы, оборудование начнут устанавливать в области. Также дорабатывают сайт облуправления, на котором харьковчане смогут регистрироваться на прием онлайн. Сейчас же на сайте можно узнать состояние готовности ID- и загранпаспорта.
Недавно у харьковчан появилась возможность воспользоваться еще одной онлайн-услугой — документы для регистрации или снятия с регистрации места проживания можно предварительно отправить на рассмотрение в электронном виде, зайдя на сайт dozvil.kh.ua. По словам директора департамента регистрации горсовета Олега Дробота, нужно зарегистрироваться в личном кабинете, затем в разделе "Электронные консультации" создать новую консультацию и прикрепить необходимые документы. Их перечень и пошаговая инструкция размещены в разделе "Электронные услуги" на главной странице сайта.
В течение суток регистратор даст ответ, все ли документы в порядке, а также укажет, какие бумаги нужно подготовить в случае необходимости, распишет алгоритм дальнейших действий. В случае положительного ответа регистратора, пользователю следует записаться на личную подачу документов в удобное время. В таком случае услуга будет предоставлена в течение 20 минут.
Вскоре родители школьников и дошкольников Харькова смогут совершать платежи в пользу учебных учреждений и оплату питания в режиме онлайн. Сайт EduPay, который предоставляет эту услугу, позволяет контролировать финансовые траты учебных заведений, заработал в прошлом году, однако использовать систему согласились только детсады Новобаварского и Немышлянского районов.
Руководитель проекта EduPay Татьяна Ефимова рассказала нам, что разработчики сервиса закончили интеграцию с "Ощадбанком" и теперь не нужно согласие в виде договора от учебного учреждения. С апреля к системе могут присоединять любые учебные заведения после обращения родителей.
Неделю назад Минсоцполитики объявило, что теперь оформить государственную помощь при рождении ребенка родители могут в любое удобное время.
Документы принимают через интернет, и личного посещения райуправления соцзащиты населения от молодой мамы уже не требуют. Сделать это можно на сайте e-services.msp.gov.ua, однако на деле оказалось, что пока воспользоваться этой услугой невозможно.
"Мы еще не принимаем такие заявления, там нужна электронная подпись, и все равно копию паспорта нужно приносить лично", — сообщил нам информатор в одном из харьковских райуправлений труда и соцзащиты населения. Однако такую услугу родители новорожденных очень ждут.
"Я дважды лично приходила в собес Киевского района для оформления помощи. В первый раз оказалось, что собрала не все документы, а второй раз оказалась большая очередь, а дома ждал грудной ребенок", — посетовала молодая мама Мария Дробушко.
Читайте также: Запорожцам больше не придется толкаться в очереди в управлении соцзащиты.
Источник: Сегодня
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