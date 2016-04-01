В Украине вступил в силу Приказ министерства по вопросам временно неконтролируемых территорий и внутренне перемещенных лиц об утверждении Перечня товаров и продукции, разрешенных для перемещения из и на временно неконтролируемую территорию в районе проведения антитеррористической операции.
Документ опубликован в газете "Урядовий кур'єр" в четверг, 16 марта, и вступает в силу с момента опубликования.
В перечень включены оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовая продукция, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и инфраструктуры.
15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне конфликта. 16 марта Президент Украины подписал указ о временном запрете на перемещение товаров через линию разграничения в зоне боевых действий.
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Источник: Громадське
Документ опубликован в газете "Урядовий кур'єр" в четверг, 16 марта, и вступает в силу с момента опубликования.
В перечень включены оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовая продукция, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и инфраструктуры.
15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне конфликта. 16 марта Президент Украины подписал указ о временном запрете на перемещение товаров через линию разграничения в зоне боевых действий.
Читайте также: Блокада Донбасса угрожает нацбезопасности - Гройсман.
Источник: Громадське
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