Верховная Рада поддержала создание Единого государственного реестра военнослужащих.
Соответствующий законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных (№2504а-д) во втором чтении и в целом поддержали 236 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что создание Единого государственного реестра военнообязанных позволит сократить время для принятия решения.
"Функционирование Единого государственного реестра военнообязанных позволит создать в государстве единую централизованную базу данных военнообязанных и призывников, что позволит с максимальной достоверностью оперативно принимать решения по рациональному планированию мобилизационного нагрузки по регионам, а также уменьшить коррупционные факторы в военных комиссариатах и исключить уклонение граждан от мобилизации и призыва", – сообщил представитель Генштаба Николай Садеков.
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Источник: Сегодня
Соответствующий законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных (№2504а-д) во втором чтении и в целом поддержали 236 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что создание Единого государственного реестра военнообязанных позволит сократить время для принятия решения.
"Функционирование Единого государственного реестра военнообязанных позволит создать в государстве единую централизованную базу данных военнообязанных и призывников, что позволит с максимальной достоверностью оперативно принимать решения по рациональному планированию мобилизационного нагрузки по регионам, а также уменьшить коррупционные факторы в военных комиссариатах и исключить уклонение граждан от мобилизации и призыва", – сообщил представитель Генштаба Николай Садеков.
Читайте также: Сколько зарабатывают украинцы: как росли зарплаты и цены.
Источник: Сегодня
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