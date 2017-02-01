Линию электропередач возле Авдеевки восстановлено. В скором времени электроэнергия будет подана на город и на Коксохим.
Об этом на своей страничке в "Фейсбуке" написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
- Донецкую фильтровальную станцию будем подключать к электроснабжению уже завтра. Запас воды в городских резервуарах на сегодня еще есть. Вечером, по графику, подадим воду жителям города, - говорится в сообщении.
Об этом на своей страничке в "Фейсбуке" написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
- Донецкую фильтровальную станцию будем подключать к электроснабжению уже завтра. Запас воды в городских резервуарах на сегодня еще есть. Вечером, по графику, подадим воду жителям города, - говорится в сообщении.
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