Об этом на своей страничке в "Фейсбуке" написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.- Донецкую фильтровальную станцию будем подключать к электроснабжению уже завтра. Запас воды в городских резервуарах на сегодня еще есть. Вечером, по графику, подадим воду жителям города, - говорится в сообщении.