Группа СКМ заявляет, что с сегодняшнего дня, 15 марта, не контролирует работу своих активов, расположенных на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей (НКТ).
В горно-металлургическом секторе (Метинвест):
ЧАО "Енакиевский Металлургический завод" (включая его Макеевский филиал – ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский Коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс", совместное украинско-швейцарское предприятие ООО "Метален"
В энергетическом секторе (ДТЭК):
ЧАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", ООО "Моспинское УПП", ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", ООО "ДТЭК Востокэнерго" (ОП "Зуевская ТЭС"), ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "Техремпоставка", ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ООО "Электроналадка", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и ООО "ДТЭК Сервис"
В секторе недвижимости (ЭСТА):
БЦ "Пушкинский", БЦ "7-я линия".
В промышленно-сырьевом секторе (UMG):
Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.
На протяжении трех лет наши предприятия на неконтролируемой территории, вопреки всем сложностям, работали исключительно в рамках украинского законодательства, оставаясь связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территорией Украины.
Группа СКМ неоднократно заявляла, что считает абсолютно неприемлемым требование о перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР". С сегодняшнего дня мы утратили возможность обеспечивать работу наших активов на НКТ в рамках правового поля Украины. Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Мы подаем заявления в правоохранительные органы Украины о захвате имущества производственных предприятий и непроизводственных активов. Группа СКМ уже обратилась в ГФС, налоговые органы и государственные фонды с уведомлением о потере контроля над нашими активами.
Мы будем делать все возможное для восстановления верховенства права и возобновления работы наших предприятий на НКТ в рамках правового поля, включая обращения в украинские и международные суды.
Ранее, в разное время, начиная с 2014 года, мы сообщали об утрате контроля над такими активами, как:
Машиностроение (Corum Group): "Корум Донецкгормаш", "Корум Донецкий энергозавод", "Корум Горловский машиностроительный завод"
Недвижимость (ЭСТА): гостиница "Донбасс Палас", гостиница "Парк Инн"
Телекоммуникации: операторы "Укртелеком" и Vega.
Сельское хозяйство (группа Харвист): треть земельного банка и более трети активов (деятельность холдинга в регионе была прекращена в 2015 году и после не возобновлялась).
Футбольная инфраструктура – стадион "Донбасс Арена" и учебно-тренировочная база "Кирша".
Также на НКТ был вынужден прекратить свою работу Гуманитарный Штаб Рината Ахметова "Поможем".
Кроме того, на НКТ прекратили свою деятельность банк ПУМБ, сеть автозаправок "Параллель" и сеть супермаркетов "Брусничка" (в 2014 и 2015гг. соответственно), а также в 2014 году были закрыты офисы "Медиа Группы Украина".
Источник: официальный сайт Группы СКМ
В горно-металлургическом секторе (Метинвест):
ЧАО "Енакиевский Металлургический завод" (включая его Макеевский филиал – ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский Коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс", совместное украинско-швейцарское предприятие ООО "Метален"
В энергетическом секторе (ДТЭК):
ЧАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", ООО "Моспинское УПП", ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", ООО "ДТЭК Востокэнерго" (ОП "Зуевская ТЭС"), ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "Техремпоставка", ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ООО "Электроналадка", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и ООО "ДТЭК Сервис"
В секторе недвижимости (ЭСТА):
БЦ "Пушкинский", БЦ "7-я линия".
В промышленно-сырьевом секторе (UMG):
Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.
На протяжении трех лет наши предприятия на неконтролируемой территории, вопреки всем сложностям, работали исключительно в рамках украинского законодательства, оставаясь связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территорией Украины.
Группа СКМ неоднократно заявляла, что считает абсолютно неприемлемым требование о перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР". С сегодняшнего дня мы утратили возможность обеспечивать работу наших активов на НКТ в рамках правового поля Украины. Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Мы подаем заявления в правоохранительные органы Украины о захвате имущества производственных предприятий и непроизводственных активов. Группа СКМ уже обратилась в ГФС, налоговые органы и государственные фонды с уведомлением о потере контроля над нашими активами.
Мы будем делать все возможное для восстановления верховенства права и возобновления работы наших предприятий на НКТ в рамках правового поля, включая обращения в украинские и международные суды.
Ранее, в разное время, начиная с 2014 года, мы сообщали об утрате контроля над такими активами, как:
Машиностроение (Corum Group): "Корум Донецкгормаш", "Корум Донецкий энергозавод", "Корум Горловский машиностроительный завод"
Недвижимость (ЭСТА): гостиница "Донбасс Палас", гостиница "Парк Инн"
Телекоммуникации: операторы "Укртелеком" и Vega.
Сельское хозяйство (группа Харвист): треть земельного банка и более трети активов (деятельность холдинга в регионе была прекращена в 2015 году и после не возобновлялась).
Футбольная инфраструктура – стадион "Донбасс Арена" и учебно-тренировочная база "Кирша".
Также на НКТ был вынужден прекратить свою работу Гуманитарный Штаб Рината Ахметова "Поможем".
Кроме того, на НКТ прекратили свою деятельность банк ПУМБ, сеть автозаправок "Параллель" и сеть супермаркетов "Брусничка" (в 2014 и 2015гг. соответственно), а также в 2014 году были закрыты офисы "Медиа Группы Украина".
Источник: официальный сайт Группы СКМ
- Просмотров: 7
Похожие новости