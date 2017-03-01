Об этом сообщается на сайте ДТЭК:"Директора предприятий компании ДТЭК: ЧАО " ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса " , ООО " Моспинское УПП " , ЧАО " ДТЭК ПЭС-Энергоуголь " , ООО " ДТЭК Востокэнерго " (ОП " Зуевская ТЭС " ), ПАО " ДТЭК Донецкоблэнерго " , ООО " Техремпоставка " , ООО " ДТЭК Свердловантрацит " , ООО " ДТЭК Ровенькиантрацит " , ООО " Электроналадка " , ООО " ДТЭК Высоковольтные сети " и ООО " ДТЭК Сервис " , расположенные на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской области, получили извещения о необходимости перерегистрации в так называемых " ДНР " и " ЛНР " и начале инвентаризации имущества.С этого момента ДТЭК не контролирует работу этих предприятий. Компания считает неприемлемым требование о перерегистрации наших предприятий, никакие формы давления не заставят ДТЭК изменить юрисдикцию своих активов." Случившееся – это результат политического конфликта на Донбассе, заложником которого были и остаются украинцы, украинский бизнес и украинская экономика. Предприятия, работающие на неконтролируемой территории, – часть единой украинской экономической инфраструктуры. Разрыв этой производственной цепи сделает невозможным их работу, у шахт Донбасса нет других рынков сбыта угля, работа вне правового поля Украины влечет серьезные юридические последствия для всех покупателей продукции, поставщиков оборудования и материалов для данных предприятий. Это фактически означает остановку предприятий, которая повлияет на украинцев по обе стороны разграничения. Общим итогом станет драматическое снижение уровня доходов и рост безработицы " , - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.На протяжении трех лет военного конфликта предприятия ДТЭК работали исключительно в рамках украинского законодательства. Только за последний год предприятия ДТЭК, работающие в Донецкой и Луганской областях и зарегистрированные в Украине, заплатили в украинский бюджет более 2 млрд. грн налогов. Украинские ТЭС работали бесперебойно, балансируя энергосистему. 36 000 сотрудников стабильно получали заработные платы и были обеспечены социальной помощью." Мы боролись за сохранение этих предприятий в экономической инфраструктуре Украины три года, но обеспечить их дальнейшую стабильную работу мы не можем. ДТЭК постарается сделать все возможное, чтобы не оставить наших сотрудников в беде, предложив возможность перевода и трудоустройства на других предприятиях компании. Я надеюсь, что международная судебная система и главенство права позволит ДТЭК возобновить управление. Тогда мы сможем вернуться к полноценной работе " , - отметил Максим Тимченко.По факту утраты контроля над предприятиями, компания обратилась в правоохранительные органы Украины, ГФС, налоговые органы и государственные фонды. Для защиты интересов в украинском и международном правовом поле ДТЭК привлек юридические компании".