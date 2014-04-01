До Пасхи остается чуть больше месяца.
10 интересных фактов о самом светлом празднике:
Название праздника
Слово "Пасха" пришло к нам из древнегреческого языка. В его основе лежит древнееврейское слово xaseP (пэсах). Однако, некоторые исследователи полагают, что название праздника никак не связано с иудеями. Они объясняют это наличием в древнегреческом языке глагола pa/sxw (пасхо), который расшифровывается как "страдать".
Дата Пасхи
Согласно существующей традиции, Пасху у православных принято праздновать в первое восресенье после весеннего полнолуния. При этом в 45% случаев католическая Пасха празднуется на неделю раньше православной.
Традиция красить яйца на Пасху
Согласно одной из легенд, традиция красить яйца на Пасху связана с именем императора Марка Аврелия. В день, когда он родился, одна из кур снесла яйцо, помеченное красными точками. Это было истолковано как рождение нового императора. А с 224 года у римлян появилась традиция посылать друг другу в качестве поздравления окрашенные яйца.
Самое большое пасхальное яйцо
Самым крупным пасхальным яйцом в мире считается яйцо, которое находится в канадском городе Вегревилле. Его вес составляет две тонны, а длина - около восьми метров.
Паски
паски - незаменимый атрибут Пасхи, история которого берет свое начало с языческих времен. У многих народов существовал обычай печь весной хлеб и приносить его в дар земле. Таким образом, наши предки благодарили богов плодородия за урожай.
Символ католической Пасхи
Одним из главных символов католической Пасхи считается кролик. Во многих европейских странах дети верят, что именно Пасхальный Кролик приносит в дом сладкие гостинцы и яйца.
Добрые дела
В пасхальные дни принято не только дарить подарки, но и заниматься благотворительностью. Особое внимание с давних времен уделялось сиротам и пожилым людям.
Пасхальные ярмарки
Задолго до празднования Пасхи во многих городах открываются праздничные ярмарки. Традиционно здесь можно приобрести не только вкусные угощения, но и товары, сделанные народными умельцами.
Пасхальная игра
В США существует интересная пасхальная игра - катание яиц по наклонному газону. Самое массовое соревенование на протяжении многих лет проходит на территории Белого дома с участием президентской семьи.
Глиняные горшки
Необычная пасхальная традиция существует в Болгарии. Здесь принято сбрасывать с окон глиняные горшки. Таким образом, жители страны празднуют победу добра над злом. При этом каждый прохожий может взять черепок от разбитого горшка на счастье.
Читайте также: Где украинцы будут отдыхать на майские праздники.
Источник: 4mama.
10 интересных фактов о самом светлом празднике:
Название праздника
Слово "Пасха" пришло к нам из древнегреческого языка. В его основе лежит древнееврейское слово xaseP (пэсах). Однако, некоторые исследователи полагают, что название праздника никак не связано с иудеями. Они объясняют это наличием в древнегреческом языке глагола pa/sxw (пасхо), который расшифровывается как "страдать".
Дата Пасхи
Согласно существующей традиции, Пасху у православных принято праздновать в первое восресенье после весеннего полнолуния. При этом в 45% случаев католическая Пасха празднуется на неделю раньше православной.
Традиция красить яйца на Пасху
Согласно одной из легенд, традиция красить яйца на Пасху связана с именем императора Марка Аврелия. В день, когда он родился, одна из кур снесла яйцо, помеченное красными точками. Это было истолковано как рождение нового императора. А с 224 года у римлян появилась традиция посылать друг другу в качестве поздравления окрашенные яйца.
Самое большое пасхальное яйцо
Самым крупным пасхальным яйцом в мире считается яйцо, которое находится в канадском городе Вегревилле. Его вес составляет две тонны, а длина - около восьми метров.
Паски
паски - незаменимый атрибут Пасхи, история которого берет свое начало с языческих времен. У многих народов существовал обычай печь весной хлеб и приносить его в дар земле. Таким образом, наши предки благодарили богов плодородия за урожай.
Символ католической Пасхи
Одним из главных символов католической Пасхи считается кролик. Во многих европейских странах дети верят, что именно Пасхальный Кролик приносит в дом сладкие гостинцы и яйца.
Добрые дела
В пасхальные дни принято не только дарить подарки, но и заниматься благотворительностью. Особое внимание с давних времен уделялось сиротам и пожилым людям.
Пасхальные ярмарки
Задолго до празднования Пасхи во многих городах открываются праздничные ярмарки. Традиционно здесь можно приобрести не только вкусные угощения, но и товары, сделанные народными умельцами.
Пасхальная игра
В США существует интересная пасхальная игра - катание яиц по наклонному газону. Самое массовое соревенование на протяжении многих лет проходит на территории Белого дома с участием президентской семьи.
Глиняные горшки
Необычная пасхальная традиция существует в Болгарии. Здесь принято сбрасывать с окон глиняные горшки. Таким образом, жители страны празднуют победу добра над злом. При этом каждый прохожий может взять черепок от разбитого горшка на счастье.
Читайте также: Где украинцы будут отдыхать на майские праздники.
Источник: 4mama.
- Просмотров: 2665
Похожие новости