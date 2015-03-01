Так называемые "активисты" блокируют железнодорожное сообщение с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей за 400 грн. в день.
Об этом сообщил заместитель главы управления национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети.
По его данным, в Кривом Торце были задержаны 45 человек, из них 8 человек с их слов участвовали в АТО, 4 оказались владельцами оружия и 6 - ранее судимы.
Они являются жителями 8 областей Украины: Днепропетровской – 17, Донецкой – 10, Черниговской – 8, Винницкой – 4, Житомирской – 2, Донецк – 2, Сумской – 1, Николаевской – 1.
"Один из задержанных – житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на волю в 2013 году. Говорит, что его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на редуте - 400 грн. в день", - сообщил Аброськин.
По состоянию на сегодняшнее утро все они освобождены, уточнил он. "Обращаюсь к каждому - не ведитесь на провокации и громкие заявления от политиков-неудачников, которые пытаются за счет чужого горя поднять себе рейтинг. Полиция Донетчины действует исключительно в рамках закона и делает все возможное для безопасности наших граждан", - резюмировал Аброськин.
Источник: МинПром
Об этом сообщил заместитель главы управления национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети.
По его данным, в Кривом Торце были задержаны 45 человек, из них 8 человек с их слов участвовали в АТО, 4 оказались владельцами оружия и 6 - ранее судимы.
Они являются жителями 8 областей Украины: Днепропетровской – 17, Донецкой – 10, Черниговской – 8, Винницкой – 4, Житомирской – 2, Донецк – 2, Сумской – 1, Николаевской – 1.
"Один из задержанных – житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на волю в 2013 году. Говорит, что его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на редуте - 400 грн. в день", - сообщил Аброськин.
По состоянию на сегодняшнее утро все они освобождены, уточнил он. "Обращаюсь к каждому - не ведитесь на провокации и громкие заявления от политиков-неудачников, которые пытаются за счет чужого горя поднять себе рейтинг. Полиция Донетчины действует исключительно в рамках закона и делает все возможное для безопасности наших граждан", - резюмировал Аброськин.
Источник: МинПром
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