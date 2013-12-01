В феврале украинцы подали 471 обращение в органы государственной власти (392 — Президенту Украины, 47 — Кабинету Министров и 32 — Верховной Раде).
В этот период граждан больше всего волновали вопросы контроля над властью, а именно — вопрос снятия депутатской неприкосновенности, увольнение министров, уменьшение льгот депутатам. Общее количество обращений по этой теме составило 59 петиций, за которые граждане отдали 10 454 голосов.
Главным вопросом было снятие депутатской неприкосновенности: это предложение набрало 3 111 голосов на сайте Президента.
Вопрос правопорядка, а именно — борьба с коррупцией и непрозрачность деятельности судей — был вторым по важности в повестке дня у граждан. Так, в феврале было зафиксировано 70 соответствующих обращений, за которые проголосовали 5 345 украинцев.
Третьими по значимости, судя по количеству поданных обращений, были вопросы социальной политики, в частности, дороги, зарплаты, пенсии, праздники и т.д. Так, граждане недовольны состоянием дорог и требуют проведения ремонтных работ (о чем было подано 5 обращений).
Перед 8 марта возникли дискуссии об отмене выходного дня — с таким предложением выступил Институт национальной памяти. Граждане активно выступили за сохранение праздника — это предложение получило 1 214 голосов на сайте Президента.
За 1,5 года работы сервиса электронных петиций было зарегистрировано 324 463 пользователей и подано 7746 петиций к Президенту, 650 — к Кабинету Министров и 480 петиций — к Верховной Раде. Из них 41 обращение получило 25 тыс. голосов. Было реализовано 5 предложений.
Читайте также: Названы самые популярные темы петиций в Запорожье.
Источник: delo.ua
В этот период граждан больше всего волновали вопросы контроля над властью, а именно — вопрос снятия депутатской неприкосновенности, увольнение министров, уменьшение льгот депутатам. Общее количество обращений по этой теме составило 59 петиций, за которые граждане отдали 10 454 голосов.
Главным вопросом было снятие депутатской неприкосновенности: это предложение набрало 3 111 голосов на сайте Президента.
Вопрос правопорядка, а именно — борьба с коррупцией и непрозрачность деятельности судей — был вторым по важности в повестке дня у граждан. Так, в феврале было зафиксировано 70 соответствующих обращений, за которые проголосовали 5 345 украинцев.
Третьими по значимости, судя по количеству поданных обращений, были вопросы социальной политики, в частности, дороги, зарплаты, пенсии, праздники и т.д. Так, граждане недовольны состоянием дорог и требуют проведения ремонтных работ (о чем было подано 5 обращений).
Перед 8 марта возникли дискуссии об отмене выходного дня — с таким предложением выступил Институт национальной памяти. Граждане активно выступили за сохранение праздника — это предложение получило 1 214 голосов на сайте Президента.
За 1,5 года работы сервиса электронных петиций было зарегистрировано 324 463 пользователей и подано 7746 петиций к Президенту, 650 — к Кабинету Министров и 480 петиций — к Верховной Раде. Из них 41 обращение получило 25 тыс. голосов. Было реализовано 5 предложений.
Читайте также: Названы самые популярные темы петиций в Запорожье.
Источник: delo.ua
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