О том, каких усилий это стоило, на своей страничке в соцсети написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов.- Наши совместные усилия с ДТЭК и СЦКК привели к результату - есть свет в Авдеевке и на ДФС, однако ремонтные работы завтра необходимо продолжить - одну "распушонку" сделать не успели, следовательно говорить об окончании ремонтных работ не приходится. Как и об качественной организации зеркального патрулирования- со стороны НКТ работы были начаты в 11.00 вместе с патрулем ОБСЕ, тогда как вывести патруль на "нулевой" блокпост с нашей стороны удалось только к 13.00, после того как в этот процесс были включены все ветви власти во главе с Павлом Жебривским, ВСУ, СЦКК и весь мой дар убеждения, - говорится в сообщении. - В 16.00 обещанный режим тишины закончился...Напомним, в Авдеевке с 5 марта отсутствовало электроснабжение. Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.