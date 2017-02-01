Ремонтники восстановили ЛЭП и вернули в Авдеевку свет.
Об этом на своей страничке в "Фейсбуке" написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Читайте также: Министра иностранных дел Люксембурга шокировали руины Широкино.
Об этом на своей страничке в "Фейсбуке" написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Читайте также: Министра иностранных дел Люксембурга шокировали руины Широкино.
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