Министерство образования берет курс на интеграцию профильных предметов в средней школе. В ведомстве разрабатывают концепцию реформы, по итогу которой с 2018 года предлагается объединять различные предметы в один.
Проект изменений Минобразования направило в профильный комитет Верховной Рады, а комитет, в свою очередь, передал этот документ в Национальную академию наук. Отовсюду прозвучала критика предложения, но в ведомстве от идеи не отказываются и утверждают, что глобально концепция такой реформы была одобрена еще в 2011 году, а сейчас только прорабатываются детали.
Представители научно-педагогического сообщества Украины направили открытое письмо Министерству образования Украины с требованием сохранить самостоятельные школьные предметы и отказаться от их объединения.
Под письмом было собрано 1119 подписей учителей и преподавателей. Они выступили против того, что в образовательной реформе, в рамках перевода старшей школы на профильное образование, намерены объединить химию, физику, биологию, астрономию, экологию и географию в предмет "человек и природа", алгебру и геометрию в "математику", а украинскую литературу, зарубежную литературу и украинский язык в "словесность".
"Мы выступаем за сохранение самостоятельных школьных предметов, принадлежащих к кругу украиноцентричных дисциплин, в частности украинского языка, украинской литературы и зарубежной литературы. Считаем, что идея интеграции этих предметов фактически является уничтожением национальной системы культурно-литературного образования", - говорится в обращении.
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Источник: Страна.ua.
Проект изменений Минобразования направило в профильный комитет Верховной Рады, а комитет, в свою очередь, передал этот документ в Национальную академию наук. Отовсюду прозвучала критика предложения, но в ведомстве от идеи не отказываются и утверждают, что глобально концепция такой реформы была одобрена еще в 2011 году, а сейчас только прорабатываются детали.
Представители научно-педагогического сообщества Украины направили открытое письмо Министерству образования Украины с требованием сохранить самостоятельные школьные предметы и отказаться от их объединения.
Под письмом было собрано 1119 подписей учителей и преподавателей. Они выступили против того, что в образовательной реформе, в рамках перевода старшей школы на профильное образование, намерены объединить химию, физику, биологию, астрономию, экологию и географию в предмет "человек и природа", алгебру и геометрию в "математику", а украинскую литературу, зарубежную литературу и украинский язык в "словесность".
"Мы выступаем за сохранение самостоятельных школьных предметов, принадлежащих к кругу украиноцентричных дисциплин, в частности украинского языка, украинской литературы и зарубежной литературы. Считаем, что идея интеграции этих предметов фактически является уничтожением национальной системы культурно-литературного образования", - говорится в обращении.
Читайте также: Когда украинцам ждать безвиз с ЕС.
Источник: Страна.ua.
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