В Харьковской области возле железной дороги Купянск-Сортировочный группа из 30-ти радикально настроенных лиц из штаба торговой блокады ОРДЛО установила палатку с пунктом наблюдения.
Профсоюз железнодорожников официально сообщил о проведении мирного собрания против блокады железной дороги. Выразить свой протест против намерений блокировщиков вышли около 500 жителей Купянска - железнодорожники, представители общественности, депутаты местных советов, ветераны АТО.
На место происшествия для установления всех обстоятельств выехало руководство ГУНП, Купянского отдела полиции и личный состав в количестве около 100 человек.
В ходе проведенных переговоров с радикально настроенными гражданами была достигнута договоренность о прекращении дальнейших попыток блокирования движения железнодорожного транспорта. Блокировщики были вынуждены покинуть территорию, они свернули палатку и в сопровождении сотрудников полиции уехали, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: Эксперты рассказали, что будет с Украиной, если продолжится блокада Донбасса.
Профсоюз железнодорожников официально сообщил о проведении мирного собрания против блокады железной дороги. Выразить свой протест против намерений блокировщиков вышли около 500 жителей Купянска - железнодорожники, представители общественности, депутаты местных советов, ветераны АТО.
На место происшествия для установления всех обстоятельств выехало руководство ГУНП, Купянского отдела полиции и личный состав в количестве около 100 человек.
В ходе проведенных переговоров с радикально настроенными гражданами была достигнута договоренность о прекращении дальнейших попыток блокирования движения железнодорожного транспорта. Блокировщики были вынуждены покинуть территорию, они свернули палатку и в сопровождении сотрудников полиции уехали, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: Эксперты рассказали, что будет с Украиной, если продолжится блокада Донбасса.
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