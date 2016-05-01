Украина уверенно шагает к безвизовому режиму с ЕС — комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод (LIBE) утвердил соответствующий проект резолюции для нашей страны, передав инициативу высшим законодательным органам содружества.
Во время голосования, которое состоялось 9 марта, из 44 членов комитета Украину поддержали 39, еще четверо были против и только один воздержался. Документ этот, напомним, был согласован во время триалога между Европейским парламентом, Советом Евросоюза и Еврокомиссией в конце февраля. Теперь, по обнародованному ранее графику, в первых числах апреля свое слово должен сказать Европарламент, в начале мая — Совет министров ЕС, а уже с 12 июня перед украинцами должна открыть свои границы Шенгенская зона.
При этом, как украинское руководство, так и представители Европейского союза не скрывают, что безвиз практически у нас в кармане: выступая на заседании LIBE, евродепутат Михал Бони отметил, что Украина выполнила все требования ЕС и "даже превзошла ожидания". А по словам замглавы АП Константина Елисеева, сегодня вопрос либерализации лежит исключительно в технико-юридической площади, а политических препятствий нет никаких. "Решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен", — подчеркнул посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
Однако эксперты считают, что риски, которые могут сыграть против Украины, все еще остаются. "Первое, что угрожает, — возобновление полномасштабных боевых действий на Востоке. Также во внутренние риски я бы записал возможные экономический обвал, девальвацию и общую нестабильность. А вот среди внешних угроз я бы выделил победу на президентских выборах во Франции Мари Ле Пен, которая поддерживает Россию, или победу на голландских выборах популистов-националистов, которые препятствовали ратификации нашего Соглашения с ЕС", — говорит политолог Вадим Карасев.
В свою очередь эксперт Совета внешней торговли "Украинская призма" Марьяна Кузьо считает, что все политические преграды для визовой либерализации сняты и даже выборы во Франции уже не так страшны. Она отмечает: последние данные социологии демонстрируют, что Ле Пен не набирает достаточного количества голосов и сейчас нужно сосредоточиться на знакомстве с механизмом приостановки безвиза.
"Евросоюз будет проводить постлиберализационный мониторинг и отслеживать, выполняются ли у нас те реформы, которые мы взяли на себя. Так, если в Украине будет регресс в вопросе электронных деклараций, борьбы с дискриминацией и коррупцией, то это будет причиной приостановки безвизового режима", — говорит Кузьо. Стоит отметить, что на днях замминистра МИД Украины Сергей Кислица призвал уважать законы ЕС, не относиться эгоистично к будущему безвизу и не допускать запуска "механизма приостановки".
Последний документ, напомним, в ЕС утвердили 27 февраля. В нем содержится ряд положений, нарушив которые украинцы потеряют возможность путешествовать по Европе свободно. Так, например, если на границе нашей страны и ЕС увеличится количество отказов во въезде, то это станет причиной пересмотра визовых отношений. К этому могут привести, например, несостыковки с документами. Даже при безвизе на границе с ЕС нужно иметь при себе медстраховку, биометрический паспорт, обратный билет и доказательство платежеспособности. Также среди рисков — увеличение количества нелегалов из Украины, пойманных на территории ЕС. Нарушение срока пребывания (90 дней каждые 180 дней) и увеличение количества беспричинных просьб об убежище в ЕС от граждан нашей страны тоже могут привести к возврату виз.
По словам Кислицы, даже сейчас некоторые "незаконопослушные граждане Украины" саботируют безвизовый режим с Израилем. Многие туристы нарушают законодательство страны, не вовремя возвращаются. "Израиль — это ярчайший пример. Некоторые украинцы нарушают условия безвиза, и в результате тех, кто реально едет на отдых, заплатив деньги и купив турпакет, разворачивают в аэропорту. И самое печальное — оспорить это нельзя. Потому что власти Израиля никак не влияют на службу безопасности, которая вправе решать, кого пускать и кого нет, — говорит директор Центра развития туризма Владимир Царук. — При этом критериев каких-то, как и при отказе в выдаче визы, тоже нет никаких. И нельзя отрицать, что такая ситуация будет и после открытия границ ЕС. Проблемы будут, даже когда у вас стоит Шенгенская виза, по правилам ЕС это не гарантия того, что вас туда впустят. Любая страна будет вправе вас развернуть".
Как писала "Индустриалка", граждане Украины смогут посещать Албанию без виз с апреля.
Источник: Сегодня
Во время голосования, которое состоялось 9 марта, из 44 членов комитета Украину поддержали 39, еще четверо были против и только один воздержался. Документ этот, напомним, был согласован во время триалога между Европейским парламентом, Советом Евросоюза и Еврокомиссией в конце февраля. Теперь, по обнародованному ранее графику, в первых числах апреля свое слово должен сказать Европарламент, в начале мая — Совет министров ЕС, а уже с 12 июня перед украинцами должна открыть свои границы Шенгенская зона.
При этом, как украинское руководство, так и представители Европейского союза не скрывают, что безвиз практически у нас в кармане: выступая на заседании LIBE, евродепутат Михал Бони отметил, что Украина выполнила все требования ЕС и "даже превзошла ожидания". А по словам замглавы АП Константина Елисеева, сегодня вопрос либерализации лежит исключительно в технико-юридической площади, а политических препятствий нет никаких. "Решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен", — подчеркнул посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
Однако эксперты считают, что риски, которые могут сыграть против Украины, все еще остаются. "Первое, что угрожает, — возобновление полномасштабных боевых действий на Востоке. Также во внутренние риски я бы записал возможные экономический обвал, девальвацию и общую нестабильность. А вот среди внешних угроз я бы выделил победу на президентских выборах во Франции Мари Ле Пен, которая поддерживает Россию, или победу на голландских выборах популистов-националистов, которые препятствовали ратификации нашего Соглашения с ЕС", — говорит политолог Вадим Карасев.
В свою очередь эксперт Совета внешней торговли "Украинская призма" Марьяна Кузьо считает, что все политические преграды для визовой либерализации сняты и даже выборы во Франции уже не так страшны. Она отмечает: последние данные социологии демонстрируют, что Ле Пен не набирает достаточного количества голосов и сейчас нужно сосредоточиться на знакомстве с механизмом приостановки безвиза.
"Евросоюз будет проводить постлиберализационный мониторинг и отслеживать, выполняются ли у нас те реформы, которые мы взяли на себя. Так, если в Украине будет регресс в вопросе электронных деклараций, борьбы с дискриминацией и коррупцией, то это будет причиной приостановки безвизового режима", — говорит Кузьо. Стоит отметить, что на днях замминистра МИД Украины Сергей Кислица призвал уважать законы ЕС, не относиться эгоистично к будущему безвизу и не допускать запуска "механизма приостановки".
Последний документ, напомним, в ЕС утвердили 27 февраля. В нем содержится ряд положений, нарушив которые украинцы потеряют возможность путешествовать по Европе свободно. Так, например, если на границе нашей страны и ЕС увеличится количество отказов во въезде, то это станет причиной пересмотра визовых отношений. К этому могут привести, например, несостыковки с документами. Даже при безвизе на границе с ЕС нужно иметь при себе медстраховку, биометрический паспорт, обратный билет и доказательство платежеспособности. Также среди рисков — увеличение количества нелегалов из Украины, пойманных на территории ЕС. Нарушение срока пребывания (90 дней каждые 180 дней) и увеличение количества беспричинных просьб об убежище в ЕС от граждан нашей страны тоже могут привести к возврату виз.
По словам Кислицы, даже сейчас некоторые "незаконопослушные граждане Украины" саботируют безвизовый режим с Израилем. Многие туристы нарушают законодательство страны, не вовремя возвращаются. "Израиль — это ярчайший пример. Некоторые украинцы нарушают условия безвиза, и в результате тех, кто реально едет на отдых, заплатив деньги и купив турпакет, разворачивают в аэропорту. И самое печальное — оспорить это нельзя. Потому что власти Израиля никак не влияют на службу безопасности, которая вправе решать, кого пускать и кого нет, — говорит директор Центра развития туризма Владимир Царук. — При этом критериев каких-то, как и при отказе в выдаче визы, тоже нет никаких. И нельзя отрицать, что такая ситуация будет и после открытия границ ЕС. Проблемы будут, даже когда у вас стоит Шенгенская виза, по правилам ЕС это не гарантия того, что вас туда впустят. Любая страна будет вправе вас развернуть".
Как писала "Индустриалка", граждане Украины смогут посещать Албанию без виз с апреля.
Источник: Сегодня
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