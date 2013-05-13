Всем известны мировые достопримечательности: Биг Бен, Эйфелева башня, Статуя Свободы и египетские пирамиды. А кто не слышал фразу "Увидеть Париж и умереть"?
Многие мечтают воочию оценить исторические и культурные памятники, архитектурные шедевры и чудеса природы, но не все знают, что для этого вовсе не обязательно далеко ехать. Украина не менее богата на удивительные места, которые так интересно открывать для себя и близких.
Вот подборка только из 10 мест Украины, которые нужно увидеть.
1. Национальный дендрологический парк "Софиевка"
Софиевка – это самый большой дендропарк в Европе. В нем собраны необычные растения, а садово-парковое искусство умело сочетается с инженерно-техническими мыслями, воплощенными в фонтанах, водопадах и подземных реках. И все это изысканно обрамлено шикарным природным ландшафтом.
Софиевка была построена по задумке польского магната графа Потоцкого, который преподнес это как подарок своей возлюбленной Софии Витт. Дендропарк поражает своей архитектурой. На каждом шагу встречаются старинные беседки, мостики и скульптуры.
Дендропарк Софиевка находится в Черкасской области, в городе Умань, ул. Киевская, 12А .
Парк открыт для посетителей с 1 мая по 15 ноября с 9.00 до 18.00
2. Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
Аскания-Нова – это один из "100 великих заповедников и парков мира", в котором посетителей ожидает музей под открытым небом и настоящее фотосафари.
Территория заповедника раскинулась на 11 тысяч гектаров и примыкает к лесопарку с искусственными прудами и каналами. Тут собраны более 400 видов уникальных растений. Сам парк занимает всего 200 гектаров. По плану в центре его композиции – прекрасный пруд.
В Аскании-Нова есть небольшой зоопарк с уникальной коллекцией животных: зебр, южно-американских верблюдов, индийских и африканских антилоп, оленей. Также в вольерах можно увидеть птиц: африканских страусов, эму, нанду, дроф, фазанов и многих других. Между вольерами вольно прогуливаются павлины, желающие поближе познакомиться с посетителями.
Аскания-Нова находится в Херсонской области в 75 километрах езды от Новой Каховки.
3. Озеро Синевир
Озеро Синевир – символ Карпат и самое необычное и живописное место западной Украины. Оно расположено практически в тысяче метров над уровнем моря. Площадь водного зеркала – 4-5 гектаров. Максимальная глубина – 22 метра. Вокруг – Национальный природный парк Синевир, где можно полюбоваться живописными видами. В центре озера есть маленький остров "Морское око".
Легенда гласит о дочери богатого графа Сине с глазами синее неба, и об ее возлюбленном, пастухе Вире, игравшем на свирели неподалеку от места, где девушка собирала цветы. Узнав о любви дочери, граф приказал своим людям убить Вира, скинув на него камень со скалы. Синь, услышав о смерти любимого, прибежала на место его гибели и заплакала. Так и образовалось озеро, посередине которого – верхушка того самого камня. Вода в озере Синевир чистая и синяя, как глаза Сини.
Попасть к озеру Синевир можно разными дорогами. С юга к озеру ведет дорога от Межгорья к селу Слобода, а от Межгорья раз в день ходит автобус.
4. Национальный заповедник "Хортица"
Хортица – научно-исследовательский и рекреационно-образовательный заповедник, на территории которого – уникальные культурно-исторические памятники и природные объекты. Здесь насчитывается 63 археологические достопримечательности.
Остров Хортица – крупнейший на Днепре. Его особенность также в сочетании различных природных комплексов. Межу собой соседствуют плавневые леса и луга, степи, скалистые отслоения, нагорные дубравы, озерные комплексы и висячие болота, формирующие неповторимую экосистему.
Здесь популярен экологический туризм, научно-познавательные экскурсии, спортивно-оздоровительный отдых, велосипедные, конные, водные и подводные развлечения, скалолазание.
Национальный заповедник "Хортица" находится в городе Запорожье.
5. Одесские катакомбы
Одесские катакомбы – удивительный подземный мир. Их общая длина превышает 2,5 тысячи километров, оставляя позади Римские и Парижские катакомбы. В сложном сплетении рукотворных ходов и пещер – свидетельства многочисленных исторических событий.
В разное время катакомбами пользовались разбойники, контрабандисты, партизаны и революционеры. Временами подземные коридоры упираются в настоящие естественные пещеры с уникальными ископаемыми и палеонтологическими находками.
Сегодня Одесские катакомбы привлекают экстрималов и авантюристов всех мастей.
Отправляться на исследование катакомб лучше с надежным гидом. Осуществить это можно во время экскурсии
6. Актовский каньон
Актовский каньон – уникальный природный комплекс, в котором сосуществуют в гармонии водная и лесная экосистемы. Единственный в своем роде во всей Европе, он напоминает известные американские каньоны.
Актовский каньон – долина реки Мертвовод. Его длина – около 5 километров. Гранитно-базальтовые скалы и ансамбль гранитных валунов позволяют насладиться уникальной природной красотой. Сюда все чаще съезжаются любители скалолазания, альпинизма и экстрима.
Актовский каньон располагается неподалеку от села Актово Николаевской области.
7. Замок в Радомышле
Замок в Радомышле – один из уникальных исторических и культурных объектов нашей страны, о котором часто незаслуженно забывают. Принято считать, что за замками нужно ехать в Западную Украину. Но это не совсем так.
Комплекс "Радомышль" располагается всего в 100 километрах от Киева. Здесь можно осмотреть аутентичные интерьеры 17-18 столетий, насладиться красотой природы и рукотворных чудес, посетить первую православную фабрику по производству бумаги и увидеть уникальные предметы искусства.
Замок находится в городе Радомышль, по улице Плетенецкой 15.
8. Водопад Шипот
Водопад Шипот – один из красивейших полноводных водопадов Украины. Свое название он получил из-за громкого шума, который издали слышится, словно шепот.
Вода падает с 14-метровой высоты живописными каскадами. Особо красив водопад весной, когда тают снега, и осенью, во время дождей и в окружении золотой листвы.
Ежегодно с 1993-го года у водопада проходит фестиваль Шипот, провести который можно прямо на природе, в окружении величественного леса и гор, с палатками и шатрами.
Водопад Шипот находится на окраине села Пилипец, добраться до которого можно из Ужгорода, Воловца, Межгорья или Мукачево.
9. Тоннель любви в городе Клевань
Тоннель любви – место, которое обязательно привлечет внимание романтиков и молодоженов. В народе говорят, что тут влюбленные пары могут загадывать желания, которые определенно сбудутся, если любовь чистая и взаимная. Тоннель любви сформирован лесом, который тянется примерно на километр. Протяженность железной дороги – 3 километра. Она соединяет деревню Клевань с Оржевским деревообрабатывающим комбинатом.
"Тоннель любви" находится на железной дороге между поселками Клевань и Оржев в Ровненской области на северо-западе Украины.
10. Скалолазный район Дениши
Скалолазный район Дениши – место, известное всем альпинистам. Расположенный на берегу стремительной реки Тетерев, он привлекает внимание живописными видами. Чистый воздух вокруг способствует здоровому и полезному отдыху на природе.
Дениши – одно из лучших и самых удобных мест для скалолазания в Украине. Высота обрывов достигает 25 метров. Здесь оборудованы различные трассы для новичков и опытных спортсменов.
Дениши расположены неподалеку от Житомира, в направлении Староконстантинова, у одноименного села.
Источник: relax.com.ua
Многие мечтают воочию оценить исторические и культурные памятники, архитектурные шедевры и чудеса природы, но не все знают, что для этого вовсе не обязательно далеко ехать. Украина не менее богата на удивительные места, которые так интересно открывать для себя и близких.
Вот подборка только из 10 мест Украины, которые нужно увидеть.
1. Национальный дендрологический парк "Софиевка"
Софиевка – это самый большой дендропарк в Европе. В нем собраны необычные растения, а садово-парковое искусство умело сочетается с инженерно-техническими мыслями, воплощенными в фонтанах, водопадах и подземных реках. И все это изысканно обрамлено шикарным природным ландшафтом.
Софиевка была построена по задумке польского магната графа Потоцкого, который преподнес это как подарок своей возлюбленной Софии Витт. Дендропарк поражает своей архитектурой. На каждом шагу встречаются старинные беседки, мостики и скульптуры.
Дендропарк Софиевка находится в Черкасской области, в городе Умань, ул. Киевская, 12А .
Парк открыт для посетителей с 1 мая по 15 ноября с 9.00 до 18.00
2. Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
Аскания-Нова – это один из "100 великих заповедников и парков мира", в котором посетителей ожидает музей под открытым небом и настоящее фотосафари.
Территория заповедника раскинулась на 11 тысяч гектаров и примыкает к лесопарку с искусственными прудами и каналами. Тут собраны более 400 видов уникальных растений. Сам парк занимает всего 200 гектаров. По плану в центре его композиции – прекрасный пруд.
В Аскании-Нова есть небольшой зоопарк с уникальной коллекцией животных: зебр, южно-американских верблюдов, индийских и африканских антилоп, оленей. Также в вольерах можно увидеть птиц: африканских страусов, эму, нанду, дроф, фазанов и многих других. Между вольерами вольно прогуливаются павлины, желающие поближе познакомиться с посетителями.
Аскания-Нова находится в Херсонской области в 75 километрах езды от Новой Каховки.
3. Озеро Синевир
Озеро Синевир – символ Карпат и самое необычное и живописное место западной Украины. Оно расположено практически в тысяче метров над уровнем моря. Площадь водного зеркала – 4-5 гектаров. Максимальная глубина – 22 метра. Вокруг – Национальный природный парк Синевир, где можно полюбоваться живописными видами. В центре озера есть маленький остров "Морское око".
Легенда гласит о дочери богатого графа Сине с глазами синее неба, и об ее возлюбленном, пастухе Вире, игравшем на свирели неподалеку от места, где девушка собирала цветы. Узнав о любви дочери, граф приказал своим людям убить Вира, скинув на него камень со скалы. Синь, услышав о смерти любимого, прибежала на место его гибели и заплакала. Так и образовалось озеро, посередине которого – верхушка того самого камня. Вода в озере Синевир чистая и синяя, как глаза Сини.
Попасть к озеру Синевир можно разными дорогами. С юга к озеру ведет дорога от Межгорья к селу Слобода, а от Межгорья раз в день ходит автобус.
4. Национальный заповедник "Хортица"
Хортица – научно-исследовательский и рекреационно-образовательный заповедник, на территории которого – уникальные культурно-исторические памятники и природные объекты. Здесь насчитывается 63 археологические достопримечательности.
Остров Хортица – крупнейший на Днепре. Его особенность также в сочетании различных природных комплексов. Межу собой соседствуют плавневые леса и луга, степи, скалистые отслоения, нагорные дубравы, озерные комплексы и висячие болота, формирующие неповторимую экосистему.
Здесь популярен экологический туризм, научно-познавательные экскурсии, спортивно-оздоровительный отдых, велосипедные, конные, водные и подводные развлечения, скалолазание.
Национальный заповедник "Хортица" находится в городе Запорожье.
5. Одесские катакомбы
Одесские катакомбы – удивительный подземный мир. Их общая длина превышает 2,5 тысячи километров, оставляя позади Римские и Парижские катакомбы. В сложном сплетении рукотворных ходов и пещер – свидетельства многочисленных исторических событий.
В разное время катакомбами пользовались разбойники, контрабандисты, партизаны и революционеры. Временами подземные коридоры упираются в настоящие естественные пещеры с уникальными ископаемыми и палеонтологическими находками.
Сегодня Одесские катакомбы привлекают экстрималов и авантюристов всех мастей.
Отправляться на исследование катакомб лучше с надежным гидом. Осуществить это можно во время экскурсии
6. Актовский каньон
Актовский каньон – уникальный природный комплекс, в котором сосуществуют в гармонии водная и лесная экосистемы. Единственный в своем роде во всей Европе, он напоминает известные американские каньоны.
Актовский каньон – долина реки Мертвовод. Его длина – около 5 километров. Гранитно-базальтовые скалы и ансамбль гранитных валунов позволяют насладиться уникальной природной красотой. Сюда все чаще съезжаются любители скалолазания, альпинизма и экстрима.
Актовский каньон располагается неподалеку от села Актово Николаевской области.
7. Замок в Радомышле
Замок в Радомышле – один из уникальных исторических и культурных объектов нашей страны, о котором часто незаслуженно забывают. Принято считать, что за замками нужно ехать в Западную Украину. Но это не совсем так.
Комплекс "Радомышль" располагается всего в 100 километрах от Киева. Здесь можно осмотреть аутентичные интерьеры 17-18 столетий, насладиться красотой природы и рукотворных чудес, посетить первую православную фабрику по производству бумаги и увидеть уникальные предметы искусства.
Замок находится в городе Радомышль, по улице Плетенецкой 15.
8. Водопад Шипот
Водопад Шипот – один из красивейших полноводных водопадов Украины. Свое название он получил из-за громкого шума, который издали слышится, словно шепот.
Вода падает с 14-метровой высоты живописными каскадами. Особо красив водопад весной, когда тают снега, и осенью, во время дождей и в окружении золотой листвы.
Ежегодно с 1993-го года у водопада проходит фестиваль Шипот, провести который можно прямо на природе, в окружении величественного леса и гор, с палатками и шатрами.
Водопад Шипот находится на окраине села Пилипец, добраться до которого можно из Ужгорода, Воловца, Межгорья или Мукачево.
9. Тоннель любви в городе Клевань
Тоннель любви – место, которое обязательно привлечет внимание романтиков и молодоженов. В народе говорят, что тут влюбленные пары могут загадывать желания, которые определенно сбудутся, если любовь чистая и взаимная. Тоннель любви сформирован лесом, который тянется примерно на километр. Протяженность железной дороги – 3 километра. Она соединяет деревню Клевань с Оржевским деревообрабатывающим комбинатом.
"Тоннель любви" находится на железной дороге между поселками Клевань и Оржев в Ровненской области на северо-западе Украины.
10. Скалолазный район Дениши
Скалолазный район Дениши – место, известное всем альпинистам. Расположенный на берегу стремительной реки Тетерев, он привлекает внимание живописными видами. Чистый воздух вокруг способствует здоровому и полезному отдыху на природе.
Дениши – одно из лучших и самых удобных мест для скалолазания в Украине. Высота обрывов достигает 25 метров. Здесь оборудованы различные трассы для новичков и опытных спортсменов.
Дениши расположены неподалеку от Житомира, в направлении Староконстантинова, у одноименного села.
Источник: relax.com.ua
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