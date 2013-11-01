В рамках Года Японии в Украине в Киеве, в национальном музее "Чернобыль", открылась международная выставка японских традиционных кукол окиагари-кобоши.
По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Украине Шигеки Суми, выставка является совместным мероприятием в поддержку японцев, пострадавших в результате землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1", и украинцев, переживших Чернобыльскую трагедию.
Проект "Окиагари-кобоши" - это идея японского дизайнера Кензо Такада, который долгие годы живет во Франции. Известные японские и зарубежные художники с пожеланием скорейшего восстановления Японии от стихийного бедствия наносят символические рисунки на белую основу игрушки, созданную мастерами региона Айдзу. Потом разрисованные куколки выставлялись во Франции и других странах Европы.
В рамках проекта в Украине своих окиагари-кобоши разрисовали ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, люди, эвакуированные из загрязненных городов и сел, дети.
Кроме того, в проекте приняли участие известные украинские артисты и спортсмены, среди которых - чемпион мира по боксу в тяжелом весе мэр Киева Виталий Кличко, певицы Джамала и Злата Огневич, певец Олег Скрипка главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко.
Отмечается, что эти куклы особенные, поскольку сделаны из переработанных тысяч журавликов оригами, присланных со всего мира в Хиросиму, в Мемориальный парк мира к памятнику "Дитя мира" Садако Сасаки – японской девочке, умершей от лейкемии после ядерной бомбардировки.
Всего в экспозиции представлено 200 окиагари-кобоши из стран Европы, Украины и Японии.
"Индустриалка" также писала: "Как в Запорожье начали отмечать Год Японии".
Источник: Буквы.
По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Украине Шигеки Суми, выставка является совместным мероприятием в поддержку японцев, пострадавших в результате землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1", и украинцев, переживших Чернобыльскую трагедию.
Проект "Окиагари-кобоши" - это идея японского дизайнера Кензо Такада, который долгие годы живет во Франции. Известные японские и зарубежные художники с пожеланием скорейшего восстановления Японии от стихийного бедствия наносят символические рисунки на белую основу игрушки, созданную мастерами региона Айдзу. Потом разрисованные куколки выставлялись во Франции и других странах Европы.
В рамках проекта в Украине своих окиагари-кобоши разрисовали ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, люди, эвакуированные из загрязненных городов и сел, дети.
Кроме того, в проекте приняли участие известные украинские артисты и спортсмены, среди которых - чемпион мира по боксу в тяжелом весе мэр Киева Виталий Кличко, певицы Джамала и Злата Огневич, певец Олег Скрипка главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко.
Отмечается, что эти куклы особенные, поскольку сделаны из переработанных тысяч журавликов оригами, присланных со всего мира в Хиросиму, в Мемориальный парк мира к памятнику "Дитя мира" Садако Сасаки – японской девочке, умершей от лейкемии после ядерной бомбардировки.
Всего в экспозиции представлено 200 окиагари-кобоши из стран Европы, Украины и Японии.
"Индустриалка" также писала: "Как в Запорожье начали отмечать Год Японии".
Источник: Буквы.
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