В столице начали установку подземных мусорных баков.
Видео на котором видно, как происходит установка инновационных контейнеров на своей странице в соцсети выложил пользователь Алексей Тихонов.
"Сегодня установят на Гончара, кажется, 82. Сейчас по всему городу в центре будут закапывать такие баки, чтобы во время Евровидения у нас было чисто, красиво, чтобы баки были большие и глубокие, вмещали много мусора и не портили внешний вид столицы", — сообщил Тихонов.
При этом он отметил, что жителей двора возле Пейзажной Аллеи пришлось уговаривать дать согласие на установку таких баков.
О том, что Киевская администрация намерена размещать контейнеры для сбора мусора под землей, столичный мэр Виталий Кличко заявлял осенью 2016 года.
"Индустриалка" писала: "Мусорная свалка в Запорожской области - это львовский "подарок": фейк или правда".
Источник: Politeka.
Видео на котором видно, как происходит установка инновационных контейнеров на своей странице в соцсети выложил пользователь Алексей Тихонов.
"Сегодня установят на Гончара, кажется, 82. Сейчас по всему городу в центре будут закапывать такие баки, чтобы во время Евровидения у нас было чисто, красиво, чтобы баки были большие и глубокие, вмещали много мусора и не портили внешний вид столицы", — сообщил Тихонов.
При этом он отметил, что жителей двора возле Пейзажной Аллеи пришлось уговаривать дать согласие на установку таких баков.
О том, что Киевская администрация намерена размещать контейнеры для сбора мусора под землей, столичный мэр Виталий Кличко заявлял осенью 2016 года.
"Индустриалка" писала: "Мусорная свалка в Запорожской области - это львовский "подарок": фейк или правда".
Источник: Politeka.
- Просмотров: 163
Похожие новости