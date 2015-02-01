Коммунальщики установили в Куреневском парке, в Подольском районе столицы, лавочку для влюбленных, спинка которой выполнена в виде двух любящих сердец. Лавочку уже облюбовали гости парка.
Об этом стало известно из сообщения КП УЗН Подольского района в соцсети.
“В Куреневском парке появилась еще одна интересная достопримечательность - скамейка для влюбленных. В летний период можно будет, сидя на скамейке любоваться фонтаном на фоне зеленых насаждений”, - сказано в сообщении коммунального предприятия.
Скамейка выполнена из отшлифованного дерева и покрыта лаком. Коммунальщики очень надеются, что она не станет “жертвой” вандалов, как, к сожалению, это нередко происходит с подобными объектами в парках города.
"Индустриалка" писала: "В Киеве появилось дерево с плодами в виде швейных машинок".
Источник: "КиевVласть".
Об этом стало известно из сообщения КП УЗН Подольского района в соцсети.
“В Куреневском парке появилась еще одна интересная достопримечательность - скамейка для влюбленных. В летний период можно будет, сидя на скамейке любоваться фонтаном на фоне зеленых насаждений”, - сказано в сообщении коммунального предприятия.
Скамейка выполнена из отшлифованного дерева и покрыта лаком. Коммунальщики очень надеются, что она не станет “жертвой” вандалов, как, к сожалению, это нередко происходит с подобными объектами в парках города.
"Индустриалка" писала: "В Киеве появилось дерево с плодами в виде швейных машинок".
Источник: "КиевVласть".
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