Согласно Индексу гендерного неравенства 2016 года, Украина признана худшей для женщин страной в Европе, наряду с Турцией, Вьетнамом, Аргентиной и Монголией – в мировом масштабе.
С какими случаями дискриминации сталкиваются в своей жизни украинские женщины только потому, что принадлежат к женскому полу, можно увидеть в ТОП-10 нарушений прав женщин.
1. Запрет доступа женщин к 458 профессиям
Даже не верится, но до сих пор существует этот советский анахронизм, псевдозабота о женщинах и их здоровье, что фактически приравнивает женщину к лицу, не способному принять самостоятельное решение.
Согласно позиции представителей официальной делегации Украины, озвученной 16 февраля 2017 года во время отчета о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин — это является нарушением прав женщин.
И дело не только в том, что среди этих профессий — плотники, машинисты или слесари, но и в том, что этот список псевдозаботы ограничивает право женщины на доступ к заработку, иногда — единственному доступному в регионе. Никаких исключений по возрасту (например детородному), здоровью женщины (может или не может иметь детей) или семейному положению — не делается.
2. Непредоставление необходимой помощи женщинам — пострадавшим от домашнего насилия
По статистике Национальной полиции, количество обращений в полицию по фактам насилия в семье — это около 130 тысяч в год, пострадавшие — преимущественно женщины.
В то же время уголовной ответственности за такое насилие не установлено, системы комплексной и безотлагательной помощи жертвам домашнего насилия не создано...
Например, из 300 судебных решений о насилии в семье, проанализированных "Ла Страда-Украина", в 109 случаях нарушители не были привлечены к ответственности, в 28 случаях — не были наказаны из-за неправильно составленного протокола, а в 13 случаях — из-за несоблюдения срока передачи протокола в суд.
3. Более низкая оплата труда женщин по сравнению с мужчинами на тех же должностях
Согласно данным Государственной службы статистики, женщины получают на 36,5% меньшую зарплату, чем мужчины при равных должностях и навыках.
По результатам других исследований, этот разрыв еще больше: так, в бизнес-секторе в 2015 году он составлял 41%, причем на позициях топ-менеджера, старшего специалиста или руководителя группы женщины получают лишь 0,58% зарплаты мужчины.
Такая ситуация прямо противоречит взятым Украиной на себя международным обязательствам.
4. Уничижительные и оскорбительные высказывания в отношении женщин от официальных представителей государства, публичных лиц, представителей СМИ
Кандидаты в президенты отправляют женщин на кухню, премьер-министры авторитетно заявляют, что женщинам не место в управлении, а председатель Верховной Рады запросто может позволить себе фразы типа "мужчина — это высшее существо, поскольку женщина создана была из ребра Адама. Соответственно она уже стоит на низшей ступени" (скандал в 2012 году от тогдашнего председателя Владимира Литвина).
5. Всеобъемлющий сексизм в рекламе, отношение к женщине как к объекту
Уверенность, что обнаженное женское тело продаст любой товар, похоже, не покидает головы многих украинских "рекламотворцев". Поэтому на многих билбордах страны соблазнительные женские образы в непристойных позах или с неоднозначными репликами "продают" все: от бетона до суши.
Причем возрастного ограничения нет: эту рекламу видят все, в том числе дети и подростки, утверждаясь в соответствующем отношении к женщине, как к телу.
Чтобы понять, есть ли в рекламе сексизм, достаточно заменить женский образ на мужской: обычно это выглядит абсурдно, неуместно или иронически.
6. Возложение заботы о детях и домашней работе преимущественно на женщин
Забота о детях в Украине остается женским делом. Именно женщины надолго уходят в декрет (гораздо дольше, чем кормят ребенка грудью), именно женщины берут отпуск, когда ребенок болеет, именно бабушки смотрят за внуками, даже если есть дедушка тоже.
Как следствие, пока мужчины развиваются профессионально или отдыхают, женщина занята в неоплачиваемой сфере, работа в которой не замечается и воспринимается как должное.
Фактически из-за этого женщина подвергается дискриминации в трудовых отношениях, ведь это ей потом забирать ребенка из садика (следовательно, она не сможет задержаться на работе), организовывать детский досуг и праздники (в то время, как могла бы лучше освоить новую компьютерную программу), и, конечно, это ей беспокоиться о детском питании и убирать детский беспорядок в доме. Хотя могла бы ходить на курсы английского и получить повышение на работе.
Согласно исследованию Всемирного экономического форума, женщины в среднем работают на 50 минут в день дольше, чем мужчины, причем неоплачиваемый труд женщин составляет почти 5 часов в день, в то время, как у мужчин — полтора часа.
7. Закрепление дискриминационных стереотипов в отношении женщин в детских и подростковых образовательных программах
Еще свеж в памяти скандал по поводу образовательного курса "Семейные ценности", который рассказывал детям, что "мужчина — творец, который всегда стремится к новизне", а "настоящая женщина никогда не спорит, не доводит, не пытается управлять ситуацией".
Подобные стереотипы часто встречаются в детских книгах для младшего возраста, в литературе, учебниках для школьников и пособиях, одобренных соответствующими министерствами.
Их количество настолько велико, а влияние начинается со столь раннего возраста, что и умные взрослые люди иногда искренне верят, что женщины хуже в точных науках, больше подвержены эмоциям или не способны к управлению.
В то же время, в Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (которая является обязательной для Украины), отмечается, что государства должны принимать все возможные меры с целью "изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин для достижения искоренения предрассудков обычаев и прочих проявлений, основанных на идее неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и женщин".
8. "Стеклянный потолок": незначительная репрезентация женщин на руководящих должностях и во власти
В Верховной Раде сегодня только 11,85% от общего состава депутатов — женщины, причем это самая большая цифра за все время независимой Украины. В Европе ситуация не намного лучше — в среднем по Европе этот показатель составляет 23,4%.
В 2015 году в Министерстве иностранных дел несмотря на соотношение мужчин и женщин примерно 70% на 30%, из 600 работников только 38 женщин занимали руководящие должности. Лишь около 4% послов Украины — женщины, при этом не было ни одной женщины, которая бы возглавляла внешнеполитическое ведомство страны.
Что же касается частного сектора, то женщин-руководителей в Украине вчетверо меньше, чем мужчин, по данным HeadHunter Украина.
9. Отсутствие какой-либо ответственности клиентов секс-индустрии
В отличие от женщин в секс-индустрии, ответственность которых установлена Кодексом Украины об административных правонарушениях, клиенты этих женщин освобождены от ответственности. То есть те, кто создает спрос, кто питает всю многомиллионную индустрию, не несут ответственности. А те, кто вовлечен в проституцию (11% из них — девушки 12-15 лет, 20% — девушки 16-17 лет, то есть 31% несовершеннолетних) — преследуются по закону.
10. Слишком мало наказание или освобождение от ответственности за изнасилование
Только в 2015–2016 годах в СМИ попала информация о нескольких ужасных делах, когда даже при признании насильниками своего преступления, они оказывались на свободе.
Так, судья Радеховского районного суда Львовской области за изнасилование несовершеннолетней назначает условный приговор и 3416 грн 21 копейку штрафа. Иванковский районный суд Киевской области освобождает насильника от отбывания наказания с испытательным сроком, потому что изнасилование произошло "неестественным способом". Коллегия судей Старосамборского районного суда во Львовской области за изнасилование, совершенное группой лиц, назначает освобождение от отбывания наказания с испытанием (среди обстоятельств дела — один из нападавших находился в зоне АТО).
Источник: Humanrights.org.ua
С какими случаями дискриминации сталкиваются в своей жизни украинские женщины только потому, что принадлежат к женскому полу, можно увидеть в ТОП-10 нарушений прав женщин.
1. Запрет доступа женщин к 458 профессиям
Даже не верится, но до сих пор существует этот советский анахронизм, псевдозабота о женщинах и их здоровье, что фактически приравнивает женщину к лицу, не способному принять самостоятельное решение.
Согласно позиции представителей официальной делегации Украины, озвученной 16 февраля 2017 года во время отчета о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин — это является нарушением прав женщин.
И дело не только в том, что среди этих профессий — плотники, машинисты или слесари, но и в том, что этот список псевдозаботы ограничивает право женщины на доступ к заработку, иногда — единственному доступному в регионе. Никаких исключений по возрасту (например детородному), здоровью женщины (может или не может иметь детей) или семейному положению — не делается.
2. Непредоставление необходимой помощи женщинам — пострадавшим от домашнего насилия
По статистике Национальной полиции, количество обращений в полицию по фактам насилия в семье — это около 130 тысяч в год, пострадавшие — преимущественно женщины.
В то же время уголовной ответственности за такое насилие не установлено, системы комплексной и безотлагательной помощи жертвам домашнего насилия не создано...
Например, из 300 судебных решений о насилии в семье, проанализированных "Ла Страда-Украина", в 109 случаях нарушители не были привлечены к ответственности, в 28 случаях — не были наказаны из-за неправильно составленного протокола, а в 13 случаях — из-за несоблюдения срока передачи протокола в суд.
3. Более низкая оплата труда женщин по сравнению с мужчинами на тех же должностях
Согласно данным Государственной службы статистики, женщины получают на 36,5% меньшую зарплату, чем мужчины при равных должностях и навыках.
По результатам других исследований, этот разрыв еще больше: так, в бизнес-секторе в 2015 году он составлял 41%, причем на позициях топ-менеджера, старшего специалиста или руководителя группы женщины получают лишь 0,58% зарплаты мужчины.
Такая ситуация прямо противоречит взятым Украиной на себя международным обязательствам.
4. Уничижительные и оскорбительные высказывания в отношении женщин от официальных представителей государства, публичных лиц, представителей СМИ
Кандидаты в президенты отправляют женщин на кухню, премьер-министры авторитетно заявляют, что женщинам не место в управлении, а председатель Верховной Рады запросто может позволить себе фразы типа "мужчина — это высшее существо, поскольку женщина создана была из ребра Адама. Соответственно она уже стоит на низшей ступени" (скандал в 2012 году от тогдашнего председателя Владимира Литвина).
5. Всеобъемлющий сексизм в рекламе, отношение к женщине как к объекту
Уверенность, что обнаженное женское тело продаст любой товар, похоже, не покидает головы многих украинских "рекламотворцев". Поэтому на многих билбордах страны соблазнительные женские образы в непристойных позах или с неоднозначными репликами "продают" все: от бетона до суши.
Причем возрастного ограничения нет: эту рекламу видят все, в том числе дети и подростки, утверждаясь в соответствующем отношении к женщине, как к телу.
Чтобы понять, есть ли в рекламе сексизм, достаточно заменить женский образ на мужской: обычно это выглядит абсурдно, неуместно или иронически.
6. Возложение заботы о детях и домашней работе преимущественно на женщин
Забота о детях в Украине остается женским делом. Именно женщины надолго уходят в декрет (гораздо дольше, чем кормят ребенка грудью), именно женщины берут отпуск, когда ребенок болеет, именно бабушки смотрят за внуками, даже если есть дедушка тоже.
Как следствие, пока мужчины развиваются профессионально или отдыхают, женщина занята в неоплачиваемой сфере, работа в которой не замечается и воспринимается как должное.
Фактически из-за этого женщина подвергается дискриминации в трудовых отношениях, ведь это ей потом забирать ребенка из садика (следовательно, она не сможет задержаться на работе), организовывать детский досуг и праздники (в то время, как могла бы лучше освоить новую компьютерную программу), и, конечно, это ей беспокоиться о детском питании и убирать детский беспорядок в доме. Хотя могла бы ходить на курсы английского и получить повышение на работе.
Согласно исследованию Всемирного экономического форума, женщины в среднем работают на 50 минут в день дольше, чем мужчины, причем неоплачиваемый труд женщин составляет почти 5 часов в день, в то время, как у мужчин — полтора часа.
7. Закрепление дискриминационных стереотипов в отношении женщин в детских и подростковых образовательных программах
Еще свеж в памяти скандал по поводу образовательного курса "Семейные ценности", который рассказывал детям, что "мужчина — творец, который всегда стремится к новизне", а "настоящая женщина никогда не спорит, не доводит, не пытается управлять ситуацией".
Подобные стереотипы часто встречаются в детских книгах для младшего возраста, в литературе, учебниках для школьников и пособиях, одобренных соответствующими министерствами.
Их количество настолько велико, а влияние начинается со столь раннего возраста, что и умные взрослые люди иногда искренне верят, что женщины хуже в точных науках, больше подвержены эмоциям или не способны к управлению.
В то же время, в Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (которая является обязательной для Украины), отмечается, что государства должны принимать все возможные меры с целью "изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин для достижения искоренения предрассудков обычаев и прочих проявлений, основанных на идее неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и женщин".
8. "Стеклянный потолок": незначительная репрезентация женщин на руководящих должностях и во власти
В Верховной Раде сегодня только 11,85% от общего состава депутатов — женщины, причем это самая большая цифра за все время независимой Украины. В Европе ситуация не намного лучше — в среднем по Европе этот показатель составляет 23,4%.
В 2015 году в Министерстве иностранных дел несмотря на соотношение мужчин и женщин примерно 70% на 30%, из 600 работников только 38 женщин занимали руководящие должности. Лишь около 4% послов Украины — женщины, при этом не было ни одной женщины, которая бы возглавляла внешнеполитическое ведомство страны.
Что же касается частного сектора, то женщин-руководителей в Украине вчетверо меньше, чем мужчин, по данным HeadHunter Украина.
9. Отсутствие какой-либо ответственности клиентов секс-индустрии
В отличие от женщин в секс-индустрии, ответственность которых установлена Кодексом Украины об административных правонарушениях, клиенты этих женщин освобождены от ответственности. То есть те, кто создает спрос, кто питает всю многомиллионную индустрию, не несут ответственности. А те, кто вовлечен в проституцию (11% из них — девушки 12-15 лет, 20% — девушки 16-17 лет, то есть 31% несовершеннолетних) — преследуются по закону.
10. Слишком мало наказание или освобождение от ответственности за изнасилование
Только в 2015–2016 годах в СМИ попала информация о нескольких ужасных делах, когда даже при признании насильниками своего преступления, они оказывались на свободе.
Так, судья Радеховского районного суда Львовской области за изнасилование несовершеннолетней назначает условный приговор и 3416 грн 21 копейку штрафа. Иванковский районный суд Киевской области освобождает насильника от отбывания наказания с испытательным сроком, потому что изнасилование произошло "неестественным способом". Коллегия судей Старосамборского районного суда во Львовской области за изнасилование, совершенное группой лиц, назначает освобождение от отбывания наказания с испытанием (среди обстоятельств дела — один из нападавших находился в зоне АТО).
Источник: Humanrights.org.ua
- Просмотров: 646
Похожие новости