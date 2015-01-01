США и Германия осудили ограничения работы Гуманитарного Штаба Рината Ахметова на неподконтрольной территории Донецкой области.
Блокирование гуманитарных миссий, уверены дипломаты, нанесет ущерб населению Донбасса, которое и без того нуждается в особой помощи, сообщает пресс-служба Гуманитарного Штаба.
Как писала "Индустриалка", вооруженные люди заблокировали распределительный центр на "Донбасс Арене" и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории.
Блокирование гуманитарных миссий, уверены дипломаты, нанесет ущерб населению Донбасса, которое и без того нуждается в особой помощи, сообщает пресс-служба Гуманитарного Штаба.
Как писала "Индустриалка", вооруженные люди заблокировали распределительный центр на "Донбасс Арене" и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории.
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