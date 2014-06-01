В лесах проснулись голодные медведи. На территории НПП "Сколевские Бескиды" зафиксировали четыре случая нападения косолапых.
Ежегодно, в конце февраля – в начале марта, посещение карпатских лесов может быть опасным для туристов, поскольку там можно встретить голодного медведя.
Медведь с наступлением весны очень опасен: проснувшись после зимней спячки, животное ведет себя агрессивно и бывает раздраженным. На территории парка четыре раза подряд фиксировались случаи проявления агрессии, которые заканчивались нанесением телесных повреждений.
Администрация парка предупреждает, что в этот период запрещается посещение лесных массивов с целью недопущения подобных случаев.
Источник: Сегодня
Ежегодно, в конце февраля – в начале марта, посещение карпатских лесов может быть опасным для туристов, поскольку там можно встретить голодного медведя.
Медведь с наступлением весны очень опасен: проснувшись после зимней спячки, животное ведет себя агрессивно и бывает раздраженным. На территории парка четыре раза подряд фиксировались случаи проявления агрессии, которые заканчивались нанесением телесных повреждений.
Администрация парка предупреждает, что в этот период запрещается посещение лесных массивов с целью недопущения подобных случаев.
Источник: Сегодня
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