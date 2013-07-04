Первая в Украине биеннале молодого искусства запланирована на осень 2017 года и будет проводится каждые два года.
Министерство культуры совместно с "Мистецьким Арсеналом" и Национальным художественным музеем основали первую биеннале молодого искусства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.
Событие запланировано на осень 2017 года и будет проводится каждые два года в формате биеннале на базе различных украинских институтов культуры. Местом проведения первой выбрали "Мистецький Арсенал".
В пресс-службе сообщают, что программа фестиваля 2017-го будет состоять из двух частей: первая - конкурсные работы молодых художников, а вторая - выставочный проект авторитетных представителей актуального украинского искусства.
Кроме того, в рамках фестиваля планируется осуществить специальный проект, пространством для которого станет помещение Министерства культуры.
Минкультуры планирует передать эстафету организатора следующего события (2019 года) центру современного искусства или художественному музею другого города Украины.
"Индустриалка" также писала: "Самые интересные путешествия для арт-туристов в 2017 году".
Источник: ЛІГА.net.
Министерство культуры совместно с "Мистецьким Арсеналом" и Национальным художественным музеем основали первую биеннале молодого искусства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.
Событие запланировано на осень 2017 года и будет проводится каждые два года в формате биеннале на базе различных украинских институтов культуры. Местом проведения первой выбрали "Мистецький Арсенал".
В пресс-службе сообщают, что программа фестиваля 2017-го будет состоять из двух частей: первая - конкурсные работы молодых художников, а вторая - выставочный проект авторитетных представителей актуального украинского искусства.
Кроме того, в рамках фестиваля планируется осуществить специальный проект, пространством для которого станет помещение Министерства культуры.
Минкультуры планирует передать эстафету организатора следующего события (2019 года) центру современного искусства или художественному музею другого города Украины.
"Индустриалка" также писала: "Самые интересные путешествия для арт-туристов в 2017 году".
Источник: ЛІГА.net.
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