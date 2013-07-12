Граждане Украины смогут посещать Албанию без виз с апреля 2017 года.
Об этом сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк на своей странице в соцсети. 1 апреля 2017 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований, которое было подписано 4 ноября 2016 в г. Тирана - написал Вадим Костюк.
Согласно положениям Соглашения, граждане Украины и Албании, у которых имеются действительные заграничные паспорта или удостоверения личности моряка, могут без виз ездить на территорию государства другой договорной стороны в течение срока, не превышающего 90 дней.
Источник: Inform-ua.info
Об этом сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк на своей странице в соцсети. 1 апреля 2017 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований, которое было подписано 4 ноября 2016 в г. Тирана - написал Вадим Костюк.
Согласно положениям Соглашения, граждане Украины и Албании, у которых имеются действительные заграничные паспорта или удостоверения личности моряка, могут без виз ездить на территорию государства другой договорной стороны в течение срока, не превышающего 90 дней.
Источник: Inform-ua.info
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