Шевченковские дни в этом году начались особенно. Множество цитат из "Кобзаря" в социальных сетях - как свидетельство того, что во время испытаний нам нужен Тарас Шевченко, его мужество, мудрость, сила его слова. Одним из ярких событий стала дискуссионная платформа "Шевченко: Язык. Государство. Нация" в киноконцертном зале" Украинского дома" 9 марта.
В дискуссии приняли участие известные писатели, культурологи, литературоведы, экономисты, деятели культуры. Аудиторией мероприятия стали студенты вузов из разных регионов Украины - из Одессы, Полтавы, Кропивницкого, Винницы, Черкасс и других областей. Через видеосвязь к дискуссии присоединились студенты из Львова и Острога.
Украинский поэт, Герой Украины Иван Драч подчеркнул, что Шевченко надо изучать не только 9 и 10 марта, а каждый день и каждое мгновение. При этом надо понимать, что поэт был очень живым, волевым человеком, который не должен ассоциироваться со смушковой шапкой. Свое отношение к Кобзарю Иван Драч передал и в декламируемых со сцены собственных стихах.
По мнению доктора экономических наук, лидера Аграрной партии Виталия Скоцика, украинский язык, который Шевченко поднял на новый уровень, должен быть объединяющим фактором для всех народов, проживающих в Украине.
"Я провел более 500 разных форумов по всей Украине. И ни разу не слышал на встречах, что украинскому как государственному языку, есть альтернатива. Украинский язык и украинская земля - это факторы, которые объединяют все разнообразие народов, которые здесь живут. Наши политики, к сожалению, рассматривали язык как элемент разъединения страны. Но если политики будут любить язык, ни один политтехнолог не навяжет им идею манипуляции языковым вопросом", - подчеркнул Виталий Скоцик.
По его мнению, Шевченко призвал украинцев именно к созданию своего государства, а государство - это большая работа, которая предусматривает борьбу против внешнего и внутреннего врага. Это послание еще предстоит осознать каждому активному гражданину, в том числе молодым людям.
Во время дискуссии выступил и министр культуры Украины, актер Евгений Нищук, который в свое время играл молодого Тараса Шевченко в театральных постановках. Он считает, что и Небесная сотня, и тысячи солдат на востоке в наше время гибнут за те смыслы, которые задал Тарас Шевченко - достоинство, свобода, собственное независимое государство.
Молодая литературовед и арт-директор сети книжных магазинов "Є" Анастасия Левкова имеет свою историю взаимоотношений с творчеством Тараса Шевченко. Она призналась, что до Революции Достоинства поэт не был ей близок по-настоящему, но в 2014 году она переосмыслила его роль, прочитала по-новому - "до слез".
Певец Тарас Чубай считает Тараса Шевченко первым поп-идолом Украины: "Поэт так талантливо ретранслировал мысли своего народа, даже русскоязычные барышни были захвачены его стихами".
В демонстрируемых видео-сюжетах своими личными взаимоотношениями с творчеством Шевченко поделились также певицы сестры Тельнюк, режиссер Олесь Санин и художник, руководитель музея Ивана Гончара Петр Гончар. Благодаря технологии видеоарта участники и зрители действа познакомились с живописью, графикой, рукописями Тараса Шевченко.
Дискуссия о Шевченко довольно быстро переросла в диалог со студентами. Лидер Аграрной партии Виталий Скоцик считает, что такие меры работают на стирание границ между поколениями и специалистами различных сфер - политиками, музыкантами, писателями, литературоведами.
"Тарас Шевченко непрерывно говорит с нами, современными украинцами. В одном его стихе может содержаться полная картина проблем нынешней Украины. Но он также дает нам и совет, как действовать: единство, образование, очищение страны от преступников во власти. Сам Шевченко прожил всего 47 лет, то есть он умер еще молодым. И такой его образ должен оставаться в наших душах", - говорит Виталий Скоцик.
В концертной части мероприятия выступили Тоня Матвиенко, Тарас Чубай и группа "Плач Єремії", звучали многочисленные записи современных исполнителей, которые положили произведения Кобзаря на музыку. А в холле "Украинского дома" в этот день состоялась выставка-конкурс детских художественных работ "Украина - моя земля!", посвященная 203-летию со дня рождения великого поэта.
Источник: Zik.ua
В дискуссии приняли участие известные писатели, культурологи, литературоведы, экономисты, деятели культуры. Аудиторией мероприятия стали студенты вузов из разных регионов Украины - из Одессы, Полтавы, Кропивницкого, Винницы, Черкасс и других областей. Через видеосвязь к дискуссии присоединились студенты из Львова и Острога.
Украинский поэт, Герой Украины Иван Драч подчеркнул, что Шевченко надо изучать не только 9 и 10 марта, а каждый день и каждое мгновение. При этом надо понимать, что поэт был очень живым, волевым человеком, который не должен ассоциироваться со смушковой шапкой. Свое отношение к Кобзарю Иван Драч передал и в декламируемых со сцены собственных стихах.
По мнению доктора экономических наук, лидера Аграрной партии Виталия Скоцика, украинский язык, который Шевченко поднял на новый уровень, должен быть объединяющим фактором для всех народов, проживающих в Украине.
"Я провел более 500 разных форумов по всей Украине. И ни разу не слышал на встречах, что украинскому как государственному языку, есть альтернатива. Украинский язык и украинская земля - это факторы, которые объединяют все разнообразие народов, которые здесь живут. Наши политики, к сожалению, рассматривали язык как элемент разъединения страны. Но если политики будут любить язык, ни один политтехнолог не навяжет им идею манипуляции языковым вопросом", - подчеркнул Виталий Скоцик.
По его мнению, Шевченко призвал украинцев именно к созданию своего государства, а государство - это большая работа, которая предусматривает борьбу против внешнего и внутреннего врага. Это послание еще предстоит осознать каждому активному гражданину, в том числе молодым людям.
Во время дискуссии выступил и министр культуры Украины, актер Евгений Нищук, который в свое время играл молодого Тараса Шевченко в театральных постановках. Он считает, что и Небесная сотня, и тысячи солдат на востоке в наше время гибнут за те смыслы, которые задал Тарас Шевченко - достоинство, свобода, собственное независимое государство.
Молодая литературовед и арт-директор сети книжных магазинов "Є" Анастасия Левкова имеет свою историю взаимоотношений с творчеством Тараса Шевченко. Она призналась, что до Революции Достоинства поэт не был ей близок по-настоящему, но в 2014 году она переосмыслила его роль, прочитала по-новому - "до слез".
Певец Тарас Чубай считает Тараса Шевченко первым поп-идолом Украины: "Поэт так талантливо ретранслировал мысли своего народа, даже русскоязычные барышни были захвачены его стихами".
В демонстрируемых видео-сюжетах своими личными взаимоотношениями с творчеством Шевченко поделились также певицы сестры Тельнюк, режиссер Олесь Санин и художник, руководитель музея Ивана Гончара Петр Гончар. Благодаря технологии видеоарта участники и зрители действа познакомились с живописью, графикой, рукописями Тараса Шевченко.
Дискуссия о Шевченко довольно быстро переросла в диалог со студентами. Лидер Аграрной партии Виталий Скоцик считает, что такие меры работают на стирание границ между поколениями и специалистами различных сфер - политиками, музыкантами, писателями, литературоведами.
"Тарас Шевченко непрерывно говорит с нами, современными украинцами. В одном его стихе может содержаться полная картина проблем нынешней Украины. Но он также дает нам и совет, как действовать: единство, образование, очищение страны от преступников во власти. Сам Шевченко прожил всего 47 лет, то есть он умер еще молодым. И такой его образ должен оставаться в наших душах", - говорит Виталий Скоцик.
В концертной части мероприятия выступили Тоня Матвиенко, Тарас Чубай и группа "Плач Єремії", звучали многочисленные записи современных исполнителей, которые положили произведения Кобзаря на музыку. А в холле "Украинского дома" в этот день состоялась выставка-конкурс детских художественных работ "Украина - моя земля!", посвященная 203-летию со дня рождения великого поэта.
Источник: Zik.ua
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