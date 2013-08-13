В течение последних двух лет украинцы стали больше пить самогон и водку, по сравнению с другими видами алкогольной продукции.
В свою очередь, потребление украинцами пива и вина в течение последних двух лет сократилось, сообщает Business Views.
"До 2008 года украинцы очень любили самогон, следующие 6 лет любили немного меньше, а сейчас - любовь к этому замечательному напитку снова проникает в массы", - говорится в тексте исследования.
По данным исследования, наибольшее количество алкогольных напитков покупают в Киеве и Днепропетровской области. Среди лидеров также Одесский, Львовский и Харьковский регионы.
В то же время, меньше всего алкогольной продукции покупают в Луганской и Ровенской областях.
"Самые преданные поклонники водки живут на западе страны, а пиво больше всего любят в Донецке и Кировограде", - говорится в сообщении.
Читайте также: Что едят в разных областях Украины.
Источник: УНН
В свою очередь, потребление украинцами пива и вина в течение последних двух лет сократилось, сообщает Business Views.
"До 2008 года украинцы очень любили самогон, следующие 6 лет любили немного меньше, а сейчас - любовь к этому замечательному напитку снова проникает в массы", - говорится в тексте исследования.
По данным исследования, наибольшее количество алкогольных напитков покупают в Киеве и Днепропетровской области. Среди лидеров также Одесский, Львовский и Харьковский регионы.
В то же время, меньше всего алкогольной продукции покупают в Луганской и Ровенской областях.
"Самые преданные поклонники водки живут на западе страны, а пиво больше всего любят в Донецке и Кировограде", - говорится в сообщении.
Читайте также: Что едят в разных областях Украины.
Источник: УНН
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