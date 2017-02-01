Блокада Донбасса приведет к инфляции, росту коммунальных тарифов и потере новых территорий.
Украинской гривне грозит обвал, ведь страна потеряет деньги, не получив ни копейки налогов с неподконтрольных районов – а это 32 млрд грн в год. Кроме того, Украина потеряет и иностранные инвестиции.
"Мы это все с вами ощутим на себе в виде растущей инфляции, мы ощутим это на себе в виде вопросов по стабильности национальной валюты, потому что потребуется дополнительная валюта для закупки угля в дальнем зарубежье и доставки его сюда", – объяснил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.
"Мы можем потерять горно-металлургический комплекс, шахты, которые сегодня нужны Украине. Мы потеряем экономический контроль, финансовый контроль над этими территориями, хотя и частичный. Вина будет за нами, за нашими политиками, если они не справятся с этой проблемой", – отметил политолог Вадим Карасев.
Как писала "Индустриалка", с 25 января ветераны АТО, а также народные депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк и другие проводят блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов. Эти действия уже привели к введению Кабмином чрезвычайных мер в энергетике.
Источник: Сегодня
Украинской гривне грозит обвал, ведь страна потеряет деньги, не получив ни копейки налогов с неподконтрольных районов – а это 32 млрд грн в год. Кроме того, Украина потеряет и иностранные инвестиции.
"Мы это все с вами ощутим на себе в виде растущей инфляции, мы ощутим это на себе в виде вопросов по стабильности национальной валюты, потому что потребуется дополнительная валюта для закупки угля в дальнем зарубежье и доставки его сюда", – объяснил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.
"Мы можем потерять горно-металлургический комплекс, шахты, которые сегодня нужны Украине. Мы потеряем экономический контроль, финансовый контроль над этими территориями, хотя и частичный. Вина будет за нами, за нашими политиками, если они не справятся с этой проблемой", – отметил политолог Вадим Карасев.
Как писала "Индустриалка", с 25 января ветераны АТО, а также народные депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк и другие проводят блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов. Эти действия уже привели к введению Кабмином чрезвычайных мер в энергетике.
Источник: Сегодня
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