На сегодняшний день пунктом 2 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия затрат на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, который утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №505 от 01 октября 2014 года.
Предусмотрено два основания для отказа в назначении адресной помощи ВПЛ, имеющим соответствующие справки, а именно:
- наличие в собственности у кого-либо из членов семьи жилого помещения, расположенного в регионах иных, чем временно неподконтрольная территория Украины, районы проведения антитеррористической операции и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения;
- наличие у кого-либо из членов семьи на депозитном банковском счете средств в сумме, превышающей 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (сейчас эта сумма составляет 16 тыс. грн).
"Других оснований для отказа в назначении и выплате адресной помощи переселенцам, имеющим справки УТСЗН о взятии на учет, действующим законодательством не предусмотрено", – разъясняет юрист БФ "Право на защиту" Маргарита Оксаниченко.
Для того чтобы понять, может ли наличие жилья у ВПЛ или кого-то из членов его семьи быть препятствием для получения адресной помощи, нужно разделить термины: временно неподконтрольная территория Украины; населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения; районы проведения антитеррористической операции (перечень таких населенных пунктов и районов утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины № 1085-р от 07.11.2014 г).
Временно неподконтрольная территория Украины: это территория Крыма, а также населенные пункты, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия (в том числе Донецк, Луганск и ряд других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей). Населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения: Авдеевка, Пески, Тоненькое, Попасная, Счастье, а также ряд других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Районы проведения антитеррористической операции: районы как неподконтрольной, так и подконтрольной органам государственной власти Украины территории.
Согласно ст. 1 Закона Украины "О борьбе с терроризмом", район проведения антитеррористической операции – это определенные руководством антитеррористической операции участки местности или акватории, транспортные средства, здания, сооружения, помещения и территории или акватории, прилегающие к ним, и в пределах которых проводится указанная операция.
При этом приказом руководителя Антитеррористического центра при СБУ от 07.10.2014 г. №33/6/а "Об определении районов проведения антитеррористической операции и сроков ее проведения" Донецкая и Луганская области (без исключений) были определены районами проведения антитеррористической операции.
Юристы подчеркивают, что более конкретное определение территории проведения АТО содержится в перечне населенных пунктов, на территории которых осуществлялась антитеррористическая операция, утвержденном действующим распоряжением Кабинета министров Украины №1275-р от 02.12.2015 г.
Наличие в собственности жилья на подконтрольной Украине территории не означает отсутствия права на адресную помощь.
Требования о возврате уже выплаченной адресной помощи могут быть законными лишь в случае, если переселенец подал документы с заведомо недостоверными сведениями. Например, имея в собственности жилье в Киеве, в заявлении он указал, что не имеет жилья в регионах иных, чем временно неподконтрольная территория Украины, районы проведения антитеррористической операции и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения. Если же переселенец отмечает, что не имеет жилья на такой территории, но в собственности у него или кого-либо из членов семьи есть квартира в Селидово, то сведения он подает достоверные, так как Селидово относится к территории проведения АТО. Таким образом, оснований для требования возврата адресной помощи нет.
В случае получения отказа в назначении адресной помощи ввиду наличия жилья на подконтрольной территории, юристы рекомендуют ВПЛ активно защищать свои права.
"Если в течение 10 дней после подачи переселенцем заявления на назначение адресной помощи ему не был предоставлен письменный ответ, необходимо в канцелярию УТСЗН подать письменное заявление в свободной форме с указанием даты, когда было подано заявление на адресную помощь, и требованием предоставить письменное уведомление о назначении денежной помощи или отказе в назначении с указанием причины. Второй экземпляр заявления с отметкой о получении его управлением соцзащиты нужно сохранить", – рекомендует Оксаниченко.
Если переселенец уже обжаловал отказ УТСЗН в Департаменте социальной защиты населения областной администрации, то для обращения в административный суд есть только один месяц со дня, когда ВПЛ узнал о решении департамента по результатам рассмотрения жалобы. Также следует помнить, что законом установлен шестимесячный срок обращения в административный суд после того, как ВПЛ стало известно о нарушении его прав.
Если переселенец решил отстаивать свои права в суде, ему необходимо собрать следующие документы:
- справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица;
- экземпляр заявления о назначении адресной помощи (при наличии);
- экземпляр заявления о предоставлении письменного отказа в назначении адресной помощи (при наличии);
- письменный отказ УСЗН о назначении адресной помощи;
- паспорт;
- справку о присвоении ИНН.
Дополнительно могут потребоваться документы о праве собственности на жилье.
Читайте также: Как переселенцам восстановить выплату ежемесячной адресной помощи.
Предусмотрено два основания для отказа в назначении адресной помощи ВПЛ, имеющим соответствующие справки, а именно:
- наличие в собственности у кого-либо из членов семьи жилого помещения, расположенного в регионах иных, чем временно неподконтрольная территория Украины, районы проведения антитеррористической операции и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения;
- наличие у кого-либо из членов семьи на депозитном банковском счете средств в сумме, превышающей 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (сейчас эта сумма составляет 16 тыс. грн).
"Других оснований для отказа в назначении и выплате адресной помощи переселенцам, имеющим справки УТСЗН о взятии на учет, действующим законодательством не предусмотрено", – разъясняет юрист БФ "Право на защиту" Маргарита Оксаниченко.
Для того чтобы понять, может ли наличие жилья у ВПЛ или кого-то из членов его семьи быть препятствием для получения адресной помощи, нужно разделить термины: временно неподконтрольная территория Украины; населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения; районы проведения антитеррористической операции (перечень таких населенных пунктов и районов утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины № 1085-р от 07.11.2014 г).
Временно неподконтрольная территория Украины: это территория Крыма, а также населенные пункты, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия (в том числе Донецк, Луганск и ряд других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей). Населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения: Авдеевка, Пески, Тоненькое, Попасная, Счастье, а также ряд других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Районы проведения антитеррористической операции: районы как неподконтрольной, так и подконтрольной органам государственной власти Украины территории.
Согласно ст. 1 Закона Украины "О борьбе с терроризмом", район проведения антитеррористической операции – это определенные руководством антитеррористической операции участки местности или акватории, транспортные средства, здания, сооружения, помещения и территории или акватории, прилегающие к ним, и в пределах которых проводится указанная операция.
При этом приказом руководителя Антитеррористического центра при СБУ от 07.10.2014 г. №33/6/а "Об определении районов проведения антитеррористической операции и сроков ее проведения" Донецкая и Луганская области (без исключений) были определены районами проведения антитеррористической операции.
Юристы подчеркивают, что более конкретное определение территории проведения АТО содержится в перечне населенных пунктов, на территории которых осуществлялась антитеррористическая операция, утвержденном действующим распоряжением Кабинета министров Украины №1275-р от 02.12.2015 г.
Наличие в собственности жилья на подконтрольной Украине территории не означает отсутствия права на адресную помощь.
Требования о возврате уже выплаченной адресной помощи могут быть законными лишь в случае, если переселенец подал документы с заведомо недостоверными сведениями. Например, имея в собственности жилье в Киеве, в заявлении он указал, что не имеет жилья в регионах иных, чем временно неподконтрольная территория Украины, районы проведения антитеррористической операции и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения. Если же переселенец отмечает, что не имеет жилья на такой территории, но в собственности у него или кого-либо из членов семьи есть квартира в Селидово, то сведения он подает достоверные, так как Селидово относится к территории проведения АТО. Таким образом, оснований для требования возврата адресной помощи нет.
В случае получения отказа в назначении адресной помощи ввиду наличия жилья на подконтрольной территории, юристы рекомендуют ВПЛ активно защищать свои права.
"Если в течение 10 дней после подачи переселенцем заявления на назначение адресной помощи ему не был предоставлен письменный ответ, необходимо в канцелярию УТСЗН подать письменное заявление в свободной форме с указанием даты, когда было подано заявление на адресную помощь, и требованием предоставить письменное уведомление о назначении денежной помощи или отказе в назначении с указанием причины. Второй экземпляр заявления с отметкой о получении его управлением соцзащиты нужно сохранить", – рекомендует Оксаниченко.
Если переселенец уже обжаловал отказ УТСЗН в Департаменте социальной защиты населения областной администрации, то для обращения в административный суд есть только один месяц со дня, когда ВПЛ узнал о решении департамента по результатам рассмотрения жалобы. Также следует помнить, что законом установлен шестимесячный срок обращения в административный суд после того, как ВПЛ стало известно о нарушении его прав.
Если переселенец решил отстаивать свои права в суде, ему необходимо собрать следующие документы:
- справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица;
- экземпляр заявления о назначении адресной помощи (при наличии);
- экземпляр заявления о предоставлении письменного отказа в назначении адресной помощи (при наличии);
- письменный отказ УСЗН о назначении адресной помощи;
- паспорт;
- справку о присвоении ИНН.
Дополнительно могут потребоваться документы о праве собственности на жилье.
Читайте также: Как переселенцам восстановить выплату ежемесячной адресной помощи.
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