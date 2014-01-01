В связи с ростом цен на продукты, коммуналку и девальвацией гривны украинцы стали урезать бюджет.
В первую очередь, люди отказываются от одежды, однако им пришлось пересмотреть и набор продуктов, которые они могут себе позволить.
Директор по стратегическому развитию компании, занимающейся изучением потребителей, Виталий Брык рассказал UBR.ua о результатах недавнего исследования, которое показало, что украинцы стали экономить на напитках.
В частности, жители нашей страны стали реже покупать чай, кофе, соки и пиво, а также подгузники, средства для стирки, личной гигиены, зубную пасту и мыло.
В среднем, украинцы ходят в супермаркеты раз в два дня, на рынки - 1-2 раза в неделю.
Читайте также: Как сэкономить на покупках в супермаркете.
Источник: UBR.ua.
В первую очередь, люди отказываются от одежды, однако им пришлось пересмотреть и набор продуктов, которые они могут себе позволить.
Директор по стратегическому развитию компании, занимающейся изучением потребителей, Виталий Брык рассказал UBR.ua о результатах недавнего исследования, которое показало, что украинцы стали экономить на напитках.
В частности, жители нашей страны стали реже покупать чай, кофе, соки и пиво, а также подгузники, средства для стирки, личной гигиены, зубную пасту и мыло.
В среднем, украинцы ходят в супермаркеты раз в два дня, на рынки - 1-2 раза в неделю.
Читайте также: Как сэкономить на покупках в супермаркете.
Источник: UBR.ua.
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