По опросам социологов, треть украинцев готовы покинуть родину навсегда, а самые сильные эмигрантские настроения – среди молодежи
Все больше украинцев хотят покинуть страну. По исследованиям компании Research & Branding Group, в декабре 2016 года 34% населения были готовы навсегда покинуть Украину, тогда как 55% украинцев сказали, что не хотели бы куда-то уезжать. По сравнению с февралем 2015 года миграционные настроения увеличились на 6%. Это заметно и по реакциям в соцсетях на записи об эмиграции. Последние дни в Facebook разгорелась бурная дискуссия – к обсуждению присоединились представители министерств, депутаты, волонтеры.
Сколько граждан Украины покинули страну за 25 лет оценить невозможно – последнюю перепись проводили в 2001 году, а госорганы фиксируют только пересечение границы. По данным Евростата, в 2015 году полмиллиона украинцев получили вид на жительство в ЕС – 75,2% с целью трудоустройства. В России, например, пребывает три миллиона. Это количество можно смело умножать на три, уверен завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных иследований им. М. Птухи Олексей Позяк. При этом он отмечает, такого уровня миграции, как в 90-х, в Украине нет.
"Количество мигрантов немного выросло из-за событий 2014 года и экономического кризиса. Но этот всплеск не такой большой и не сравним с масштабами 90-х. Несколько сотен тысяч человек стали трудовыми мигрантами. Плюс те, кто давно работает за границей. Точных данных о мигрантах в Украине нет", – рассказывает Алексей Позняк. Факт в том, что трудовая миграция за границу стала моложе, отмечает эксперт. Молодежь с высшим образованием и знанием иностранного языка стала чаще выезжать в поисках работы: "Это люди молодого и среднего возраста. Но не те, кто только вышел на рынок труда, а уже с небольшим опытом работы и трудоспособен", – добавляет Позняк.
Последнее исследование Research & Branding Group показало, что наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи: 55% украинцев до 30 лет готовы покинуть страну. Среди "тридцатилетних" готовы эмигрировать 47%, среди "сорокалетних" – 38% и среди "пятидесятилетних" – 28%.
По опросам социологов, треть украинцев готовы покинуть родину навсегда, а самые сильные эмигрантские настроения – среди молодежи. Из Украины все больше хочет уехать молодежи.
Главными причинами возможной эмиграции в декабре 2016-го украинцы назвали предложение прибыльной работы (28%) и вооруженный конфликт (27%). Далее следуют экономические проблемы в стране (19%) и семейные обстоятельства (18%). Замыкают список упоминаемых причин возможной эмиграции отсутствие условий для самореализации (9%) и политическая нестабильность (7%). Треть украинцев (29%) заявили, что никакие обстоятельства не заставят навсегда покинуть страну.
Стоит отметить, что 60% трудовых мигрантов хотят вернуться в Украину. Но этот процент меньше среди молодежи до 30 лет, отмечается в исследовании Международной организации по миграции. К тому же половина украинцев 18-30 лет – потенциальные трудовые мигранты.
"Мы ожидаем в скором времени "омоложение" украинской трудовой миграции. Молодежь ищет лучшее возможности, она более активна, и многие из них владею иностранным языком", – комментирует пресс-секретарь представительства Международной организации по миграции в Украине Варвара Жлуктенко.
Источник: segodnya.ua
Все больше украинцев хотят покинуть страну. По исследованиям компании Research & Branding Group, в декабре 2016 года 34% населения были готовы навсегда покинуть Украину, тогда как 55% украинцев сказали, что не хотели бы куда-то уезжать. По сравнению с февралем 2015 года миграционные настроения увеличились на 6%. Это заметно и по реакциям в соцсетях на записи об эмиграции. Последние дни в Facebook разгорелась бурная дискуссия – к обсуждению присоединились представители министерств, депутаты, волонтеры.
Сколько граждан Украины покинули страну за 25 лет оценить невозможно – последнюю перепись проводили в 2001 году, а госорганы фиксируют только пересечение границы. По данным Евростата, в 2015 году полмиллиона украинцев получили вид на жительство в ЕС – 75,2% с целью трудоустройства. В России, например, пребывает три миллиона. Это количество можно смело умножать на три, уверен завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных иследований им. М. Птухи Олексей Позяк. При этом он отмечает, такого уровня миграции, как в 90-х, в Украине нет.
"Количество мигрантов немного выросло из-за событий 2014 года и экономического кризиса. Но этот всплеск не такой большой и не сравним с масштабами 90-х. Несколько сотен тысяч человек стали трудовыми мигрантами. Плюс те, кто давно работает за границей. Точных данных о мигрантах в Украине нет", – рассказывает Алексей Позняк. Факт в том, что трудовая миграция за границу стала моложе, отмечает эксперт. Молодежь с высшим образованием и знанием иностранного языка стала чаще выезжать в поисках работы: "Это люди молодого и среднего возраста. Но не те, кто только вышел на рынок труда, а уже с небольшим опытом работы и трудоспособен", – добавляет Позняк.
Последнее исследование Research & Branding Group показало, что наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи: 55% украинцев до 30 лет готовы покинуть страну. Среди "тридцатилетних" готовы эмигрировать 47%, среди "сорокалетних" – 38% и среди "пятидесятилетних" – 28%.
По опросам социологов, треть украинцев готовы покинуть родину навсегда, а самые сильные эмигрантские настроения – среди молодежи. Из Украины все больше хочет уехать молодежи.
Главными причинами возможной эмиграции в декабре 2016-го украинцы назвали предложение прибыльной работы (28%) и вооруженный конфликт (27%). Далее следуют экономические проблемы в стране (19%) и семейные обстоятельства (18%). Замыкают список упоминаемых причин возможной эмиграции отсутствие условий для самореализации (9%) и политическая нестабильность (7%). Треть украинцев (29%) заявили, что никакие обстоятельства не заставят навсегда покинуть страну.
Стоит отметить, что 60% трудовых мигрантов хотят вернуться в Украину. Но этот процент меньше среди молодежи до 30 лет, отмечается в исследовании Международной организации по миграции. К тому же половина украинцев 18-30 лет – потенциальные трудовые мигранты.
"Мы ожидаем в скором времени "омоложение" украинской трудовой миграции. Молодежь ищет лучшее возможности, она более активна, и многие из них владею иностранным языком", – комментирует пресс-секретарь представительства Международной организации по миграции в Украине Варвара Жлуктенко.
Источник: segodnya.ua
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