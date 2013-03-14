Заядлые дачники с нетерпением ожидают весенних оттепелей, чтобы заняться своими участками
На первый взгляд может казаться, что на даче ранней весной делать нечего, так как земля еще не прогрелась, а в некоторых местах до сих пор лежит снег. Весенние дачные работы своими руками включают в себя целый комплекс мероприятий по благоустройству территории и подготовке ее к будущему сезону.
Основные садовые работы в марте
В первую очередь в марте или апреле вам нужно убрать все укрывочные материалы, которые служили растениям хорошей защитой в сильные морозы. Все конструкции придется тщательно вымыть и высушить, чтобы при наступлении следующего зимнего сезона вы смогли ими воспользоваться в нужный момент. По всей территории сада или дачи вам придется убрать мусор: ветки, траву, опавшие осенью листья. Даже если вы проводили подобную уборку осенью, все равно найдется мусор, от которого стоит очистить участок.
С первыми лучами солнца появляется не только сочная зелень цветов, но и начинают активно пробиваться сорняки. Вырывайте их с корнями из мокрого грунта. Молодой мох хорошо удаляется щеткой и напором воды из шланга. Если вы используете воду для наведения порядков в марте, помните, что нужно работать при плюсовой температуре, иначе вы сами замерзнете, а участок превратится в ледовый каток.
Важный этап работ ранней весной – мульчивание почвы. На подготовленном грунте многие растения меньше поддаются гниению, поэтому вы сможете собрать хороший урожай клубники, огурцов или тыквы. Рекомендуем почитать: Когда садить тюльпаны, чтобы расцвели на 8 марта Мульча выполняет декоративную функцию, а также защищает растения от палящих лучей солнца и мартовского холода. Для изготовления мульчирующей смеси чаще всего используют опилки, солому, компост или прелые листья.
В марте важно провести подкормку грунта, чтобы повысить во время сезона урожайность плодовых деревьев и кустарников.
Когда температура воздуха будет выше нуля, можете приступить к обрезке деревьев. Очень важно откорректировать форму кроны и укоротить ветки до того как на них появятся почки или листочки.
С первыми лучами солнца дачники приступают к посадке саженцев деревьев. Пока дерево находится в состоянии покоя, оно лучше всего приживается в новой земле. Весна также считается самым хорошим временем для прививок кустарников и деревьев. Ранней весной на даче работы достаточно много, поэтому владельцы даже небольших участков с нетерпением ждут, когда сойдет снег и хотя бы немного потеплеет. От весенних садовых работ напрямую зависит количество урожая в будущем, а также красота вашего любимого участка.
Источник: svoimi-rukamy.com
На первый взгляд может казаться, что на даче ранней весной делать нечего, так как земля еще не прогрелась, а в некоторых местах до сих пор лежит снег. Весенние дачные работы своими руками включают в себя целый комплекс мероприятий по благоустройству территории и подготовке ее к будущему сезону.
Основные садовые работы в марте
В первую очередь в марте или апреле вам нужно убрать все укрывочные материалы, которые служили растениям хорошей защитой в сильные морозы. Все конструкции придется тщательно вымыть и высушить, чтобы при наступлении следующего зимнего сезона вы смогли ими воспользоваться в нужный момент. По всей территории сада или дачи вам придется убрать мусор: ветки, траву, опавшие осенью листья. Даже если вы проводили подобную уборку осенью, все равно найдется мусор, от которого стоит очистить участок.
С первыми лучами солнца появляется не только сочная зелень цветов, но и начинают активно пробиваться сорняки. Вырывайте их с корнями из мокрого грунта. Молодой мох хорошо удаляется щеткой и напором воды из шланга. Если вы используете воду для наведения порядков в марте, помните, что нужно работать при плюсовой температуре, иначе вы сами замерзнете, а участок превратится в ледовый каток.
Важный этап работ ранней весной – мульчивание почвы. На подготовленном грунте многие растения меньше поддаются гниению, поэтому вы сможете собрать хороший урожай клубники, огурцов или тыквы. Рекомендуем почитать: Когда садить тюльпаны, чтобы расцвели на 8 марта Мульча выполняет декоративную функцию, а также защищает растения от палящих лучей солнца и мартовского холода. Для изготовления мульчирующей смеси чаще всего используют опилки, солому, компост или прелые листья.
В марте важно провести подкормку грунта, чтобы повысить во время сезона урожайность плодовых деревьев и кустарников.
Когда температура воздуха будет выше нуля, можете приступить к обрезке деревьев. Очень важно откорректировать форму кроны и укоротить ветки до того как на них появятся почки или листочки.
С первыми лучами солнца дачники приступают к посадке саженцев деревьев. Пока дерево находится в состоянии покоя, оно лучше всего приживается в новой земле. Весна также считается самым хорошим временем для прививок кустарников и деревьев. Ранней весной на даче работы достаточно много, поэтому владельцы даже небольших участков с нетерпением ждут, когда сойдет снег и хотя бы немного потеплеет. От весенних садовых работ напрямую зависит количество урожая в будущем, а также красота вашего любимого участка.
Источник: svoimi-rukamy.com
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