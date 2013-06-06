Картошку по праву у нас называют вторым хлебом. "Картошка - хлебу присошка", "Картошка - хлеб бережет" - гласит народна мудрость. Оказывается, для того, чтобы правильно посадить "земляное яблоко" (так об этой культуре говорят французы), необходимы знания, опыт, сноровка...
Сейчас трудно представить, что каких-нибудь 250--300 лет тому назад наши предки понятия не имели о картошке и с удовольствием употребляли вместо нее брюкву. Есть данные, что казаки Запорожской Сечи, благодаря контактам с Западной Европой, завезли в Украину этот удивительный овощ, родиной которого считается Центральная Америка. С тех пор "бульба" прочно вошла в пищевой рацион украинцев. И наши любимые вареники с картошкой, наряду с украинскими галушками, возглавляют список традиционных национальных блюд Украины. Кстати, согласно статистике, около 70% площадей украинских огородов заняты под посадку картофеля.
Апрель -- как раз тот месяц, когда селяне и дачники заняты подготовкой земельных участков под посадку картофеля, проращиванием клубней и высадкой их в почву.
Как же сделать так, чтобы ваш труд не пропал даром и в конце лета порадовал хорошим урожаем? Начнем с определения места посадки картошки. Ее высаживают на хорошо освещенных солнцем участках. Почва должна быть легкой, песчаной (обычно с осени огород вскапывают на 25--30 см, внося удобрения). Лучшими предшественниками картошки являются огурцы, редис, редька, фасоль, зеленый горошек. Нельзя картофельные грядки размещать после томатов и баклажанов. Важно также правильно подобрать сорт. Лучше всех подходят районированные сорта, они наиболее приспособлены к почвенно-климатическим условиям нашей местности и способны дать максимальный урожай. Посетив несколько рынков и пообщавшись с продавцами, я пришла к выводу, что самыми популярными в народе сортами вот уже много лет остаются "Синеглазка", "Чарівниця", "Київський світанок", голландские сорта.
Какой бы сорт вы не выбрали, клубни надо подготовить к посадке. Лучше всего для семенных целей использовать клубни весом 70--80 г, они быстро образуют корневую систему, раньше переходят к самостоятельному питанию, лучше переносят неблагоприятные условия. Перед посадкой клубни надо проращивать. Отобранные для посадки очищают от старых ростков и укладывают рядами в ящики (в 3--4 ряда). Размещают ящики с картошкой в светлом, но защищенном от прямых солнечных лучей месте. Так как за зиму клубни теряют много воды, то при проращивании хорошо бы их увлажнить. Увлажнение проводят, опрыскивая водой или слабым раствором марганцовки. Применение этого раствора очень эффективно, так как марганцовокислый калий действует как микроэлемент, стимулирующий обменные процессы в клубнях, и как дезинфектор, воздействующий на бактериальную микрофлору.
Время проращивания зависит от сортовых особенностей, температуры и влажности. Как только на клубнях сформируются крепкие ростки длиной в 1 см, картошку можно высаживать в грунт. В народе подмечено, что посадку картофеля надо начинать тогда, когда распускаются листы березы. Расстояние между рядами должно быть 60--70 см, а в ряду мелкие клубни (15--20 г) раскладываются через 10--15 см, большие (50--90 г) -- через 25--30 см. Глубина заделки -- 8--10 см.
Уход за картошкой заключается в досходовом и 2--3 кратном бороновании почвы граблями по всходам (для разрушения корки и уничтожения сорняков).
Окучивают картошку в два приема. Лучше это делать после дождя, когда почва влажная. Первый раз при высоте 15--20 см, а второй -- еще через 12--15 дней. Поливать следует редко, но обильно, чтобы промочить почву на глубину 40--50 см. При недостатке воды необходимо сделать три полива: после появления всходов, во время бубонизации и после цветения. Доброго вам урожая!
Источник: segodnya.ua
Сейчас трудно представить, что каких-нибудь 250--300 лет тому назад наши предки понятия не имели о картошке и с удовольствием употребляли вместо нее брюкву. Есть данные, что казаки Запорожской Сечи, благодаря контактам с Западной Европой, завезли в Украину этот удивительный овощ, родиной которого считается Центральная Америка. С тех пор "бульба" прочно вошла в пищевой рацион украинцев. И наши любимые вареники с картошкой, наряду с украинскими галушками, возглавляют список традиционных национальных блюд Украины. Кстати, согласно статистике, около 70% площадей украинских огородов заняты под посадку картофеля.
Апрель -- как раз тот месяц, когда селяне и дачники заняты подготовкой земельных участков под посадку картофеля, проращиванием клубней и высадкой их в почву.
Как же сделать так, чтобы ваш труд не пропал даром и в конце лета порадовал хорошим урожаем? Начнем с определения места посадки картошки. Ее высаживают на хорошо освещенных солнцем участках. Почва должна быть легкой, песчаной (обычно с осени огород вскапывают на 25--30 см, внося удобрения). Лучшими предшественниками картошки являются огурцы, редис, редька, фасоль, зеленый горошек. Нельзя картофельные грядки размещать после томатов и баклажанов. Важно также правильно подобрать сорт. Лучше всех подходят районированные сорта, они наиболее приспособлены к почвенно-климатическим условиям нашей местности и способны дать максимальный урожай. Посетив несколько рынков и пообщавшись с продавцами, я пришла к выводу, что самыми популярными в народе сортами вот уже много лет остаются "Синеглазка", "Чарівниця", "Київський світанок", голландские сорта.
Какой бы сорт вы не выбрали, клубни надо подготовить к посадке. Лучше всего для семенных целей использовать клубни весом 70--80 г, они быстро образуют корневую систему, раньше переходят к самостоятельному питанию, лучше переносят неблагоприятные условия. Перед посадкой клубни надо проращивать. Отобранные для посадки очищают от старых ростков и укладывают рядами в ящики (в 3--4 ряда). Размещают ящики с картошкой в светлом, но защищенном от прямых солнечных лучей месте. Так как за зиму клубни теряют много воды, то при проращивании хорошо бы их увлажнить. Увлажнение проводят, опрыскивая водой или слабым раствором марганцовки. Применение этого раствора очень эффективно, так как марганцовокислый калий действует как микроэлемент, стимулирующий обменные процессы в клубнях, и как дезинфектор, воздействующий на бактериальную микрофлору.
Время проращивания зависит от сортовых особенностей, температуры и влажности. Как только на клубнях сформируются крепкие ростки длиной в 1 см, картошку можно высаживать в грунт. В народе подмечено, что посадку картофеля надо начинать тогда, когда распускаются листы березы. Расстояние между рядами должно быть 60--70 см, а в ряду мелкие клубни (15--20 г) раскладываются через 10--15 см, большие (50--90 г) -- через 25--30 см. Глубина заделки -- 8--10 см.
Уход за картошкой заключается в досходовом и 2--3 кратном бороновании почвы граблями по всходам (для разрушения корки и уничтожения сорняков).
Окучивают картошку в два приема. Лучше это делать после дождя, когда почва влажная. Первый раз при высоте 15--20 см, а второй -- еще через 12--15 дней. Поливать следует редко, но обильно, чтобы промочить почву на глубину 40--50 см. При недостатке воды необходимо сделать три полива: после появления всходов, во время бубонизации и после цветения. Доброго вам урожая!
Источник: segodnya.ua
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