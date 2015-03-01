Самым популярным цветком на 8 марта стал тюльпан.
"Отечественные производители закупили порядка 10 млн. импортных луковиц тюльпанов в предвкушении цветочного бума", — рассказала президент Союза украинских цветоводов Ирина Слободянюк.
С ней согласен управляющий цветочного холдинга UFL Алексей Созинов.
"В отличии от Дня влюбленных, когда повышенным спросом пользуются страстные букеты из красных роз, на женский день – самые востребованные букеты из разноцветных тюльпанов", – сказал он.
Тем не менее, розы 8 марта также востребованы. И уж точно они - одни из самых дорогих цветов в этот день.
Среди горшечных цветов наибольшим спросом у потребителей пользуется орхидеи, в частности, ее разновидность фаленопсис.
Читайте также: Тюльпаны покупают по цене роз.
Источник: Апостроф
"Отечественные производители закупили порядка 10 млн. импортных луковиц тюльпанов в предвкушении цветочного бума", — рассказала президент Союза украинских цветоводов Ирина Слободянюк.
С ней согласен управляющий цветочного холдинга UFL Алексей Созинов.
"В отличии от Дня влюбленных, когда повышенным спросом пользуются страстные букеты из красных роз, на женский день – самые востребованные букеты из разноцветных тюльпанов", – сказал он.
Тем не менее, розы 8 марта также востребованы. И уж точно они - одни из самых дорогих цветов в этот день.
Среди горшечных цветов наибольшим спросом у потребителей пользуется орхидеи, в частности, ее разновидность фаленопсис.
Читайте также: Тюльпаны покупают по цене роз.
Источник: Апостроф
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