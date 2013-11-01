По версии американского финансового сайта GoBankingRates, наша страна вошла в ТОП-25 самых дешевых для жизни государств в мире.
Исследование американцев базировалось на ряде критериев: индекс покупательной способности, величина арендных ставок, качество потребительской корзины и стоимость услуг на локальном рынке.
Для всех стран-участников рейтинга эксперты сравнивали каждый показатель с результатами Нью-Йорка. К примеру, по уровню покупательной способности жители Украины уступили жителям американского мегаполиса на 71,9%.
Зато аренда жилья у нас обойдется дешевле на 91,1%. За продукты питания и услуги украинцы меньше на 70%.
"Доходы жителей Украины и дальше остаются низкими, вследствие чего страна оказалась в списке 50 самых дешевых. Жителям Киева приходится ежемесячно тратить примерно 325 в месяц на одного человека, не считая за аренду", — отмечают авторы исследования.
В рейтинге фигурируют и другие страны бывшего СНГ. Например, Россия расположилась на 39 месте, а Беларусь — на 50 позиции. По показателю покупательной способности россияне на 43,1% уступают жителям Нью-Йорка.
Выше Украины оказались Казахстан (5 строчка), Молдова (15-я) и Азербайджан (23-я). Польша заняла 12 место, а Чехия — 9-е.
Лидирующую тройку составили ЮАР, Индия и Косово.
Читайте также: Украина вошла в ТОП самых обездоленных стран мира.
Источник: Hyser
Исследование американцев базировалось на ряде критериев: индекс покупательной способности, величина арендных ставок, качество потребительской корзины и стоимость услуг на локальном рынке.
Для всех стран-участников рейтинга эксперты сравнивали каждый показатель с результатами Нью-Йорка. К примеру, по уровню покупательной способности жители Украины уступили жителям американского мегаполиса на 71,9%.
Зато аренда жилья у нас обойдется дешевле на 91,1%. За продукты питания и услуги украинцы меньше на 70%.
"Доходы жителей Украины и дальше остаются низкими, вследствие чего страна оказалась в списке 50 самых дешевых. Жителям Киева приходится ежемесячно тратить примерно 325 в месяц на одного человека, не считая за аренду", — отмечают авторы исследования.
В рейтинге фигурируют и другие страны бывшего СНГ. Например, Россия расположилась на 39 месте, а Беларусь — на 50 позиции. По показателю покупательной способности россияне на 43,1% уступают жителям Нью-Йорка.
Выше Украины оказались Казахстан (5 строчка), Молдова (15-я) и Азербайджан (23-я). Польша заняла 12 место, а Чехия — 9-е.
Лидирующую тройку составили ЮАР, Индия и Косово.
Читайте также: Украина вошла в ТОП самых обездоленных стран мира.
Источник: Hyser
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