По состоянию на 12:00 7 марта в Авдеевке отсутствует электроснабжение, но вода в домах местных жителей еще есть.
Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин.
"В результате обстрелов света опять нет. Вода все еще есть, однако, я думаю, что скоро и ее не будет, так как в домах жителей та вода, которая была ранее закачана в резервуары. Стабильного водоснабжения уже нет, гарантий, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, у нас так же нет", – сказал он.
Напомним, в Авдеевке третий день отсутствует электроснабжение. Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м.
Запланированные на 6 марта ремонтные работы на ЛЭП и Донецкой фильтровальной станции не начались из-за того, что боевики не направили саперов и представителей ОБСЕ.
Источник: Интерфакс-Украина
Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин.
"В результате обстрелов света опять нет. Вода все еще есть, однако, я думаю, что скоро и ее не будет, так как в домах жителей та вода, которая была ранее закачана в резервуары. Стабильного водоснабжения уже нет, гарантий, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, у нас так же нет", – сказал он.
Напомним, в Авдеевке третий день отсутствует электроснабжение. Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м.
Запланированные на 6 марта ремонтные работы на ЛЭП и Донецкой фильтровальной станции не начались из-за того, что боевики не направили саперов и представителей ОБСЕ.
Источник: Интерфакс-Украина
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