Эксперты рассказали о том, как блокада Донбасса может повлиять на жизнь всей Украины.
По словам политологов, напряжение, которое создает перекрытие железнодорожных дорог и заявления людей в камуфляже, которые представляются активистами, может также повлиять на Минский процесс.
"Мы просто можем потерять Украину"
"Блокада это больше пиар-акция, которая работает в ущерб Украине. "Укрзализныця" говорит, что уже потеряла 40 миллионов, что для нашего бюджета ощутимо. Мы сейчас можем остаться без антрацитового угля и придется закупать его опять в России, потому что украинские порты могут принять 4,5 млн тонн, а нужно 9. Более того, если блокаду доведут до гуманитарной катастрофы, санкции ЕС будет уже вводить против нас, а не против России. Не нужно махновщины, это опасно. Если расшатывать Украину даже под самыми хорошими лозунгами, мы просто можем потерять ее", – считает политолог Кирилл Сазонов.
О выгодности ситуации для России говорит и другой эксперт – кандидат политических наук Алексей Полтораков. По его мнению, Украина не сможет быстро договориться о закупке угля за границей, потому что у иностранных компаний все расписано по долгосрочным контрактам.
Еще одна опасность – влияние блокады на Минские переговоры. По словам Полторакова, жители отдельных районов Луганской и Донецкой области могут просто обозлиться.
"Полную блокаду осуществлять нельзя"
Политолог Александр Палий считает, что на переговоры сейчас больше влияет военная ситуация, но добавляет: "Там, где уязвимы мы – ограничивать торговлю нельзя. Нужно понимать, что наш враг – Россия. Мы до сих пор продаем России 9% экспорта. Это странно выглядит, когда мы торгуем с Россией, но призываем не сотрудничать с украинскими предприятиями, которые платят налоги в бюджет Украины, но находятся на оккупированной территории".
"Полную блокаду осуществлять нельзя. Если мы не подаем воду в Донецк, она не поступает в Мариуполь. Тогда мы уподобляемся этой ОРДЛО и уходим к их уровню. Это будет нам во вред", – подытожил Палий.
"Политики не хотят давать четкий ответ"
Тема блокады также подтолкнула к мысли о том, что для государства важно окончательно определиться со статусом неподконтрольных территорий. "Нужно чтобы государство четко артикулировало свое отношение к этой территории. Если мы говорим об интеграции – нам нужно с этими территориями поддерживать связь. Если это так, нужно вместе находить формат этих отношений. Но тогда мы должны наработать законодательную базу. Или второй вариант – мы начинаем жесткую блокаду и прекращаем любые отношения с этими территориями. Проблема в том, что политики не хотят давать четкий ответ, потому что они боятся за свои рейтинги, а без этого ответа у нас будет гибридная блокада, гибридная торговля, гибридные отношения", – считает политолог Виктор Таран.
Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар".
Но первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.
Источник: Сегодня
По словам политологов, напряжение, которое создает перекрытие железнодорожных дорог и заявления людей в камуфляже, которые представляются активистами, может также повлиять на Минский процесс.
"Мы просто можем потерять Украину"
"Блокада это больше пиар-акция, которая работает в ущерб Украине. "Укрзализныця" говорит, что уже потеряла 40 миллионов, что для нашего бюджета ощутимо. Мы сейчас можем остаться без антрацитового угля и придется закупать его опять в России, потому что украинские порты могут принять 4,5 млн тонн, а нужно 9. Более того, если блокаду доведут до гуманитарной катастрофы, санкции ЕС будет уже вводить против нас, а не против России. Не нужно махновщины, это опасно. Если расшатывать Украину даже под самыми хорошими лозунгами, мы просто можем потерять ее", – считает политолог Кирилл Сазонов.
О выгодности ситуации для России говорит и другой эксперт – кандидат политических наук Алексей Полтораков. По его мнению, Украина не сможет быстро договориться о закупке угля за границей, потому что у иностранных компаний все расписано по долгосрочным контрактам.
Еще одна опасность – влияние блокады на Минские переговоры. По словам Полторакова, жители отдельных районов Луганской и Донецкой области могут просто обозлиться.
"Полную блокаду осуществлять нельзя"
Политолог Александр Палий считает, что на переговоры сейчас больше влияет военная ситуация, но добавляет: "Там, где уязвимы мы – ограничивать торговлю нельзя. Нужно понимать, что наш враг – Россия. Мы до сих пор продаем России 9% экспорта. Это странно выглядит, когда мы торгуем с Россией, но призываем не сотрудничать с украинскими предприятиями, которые платят налоги в бюджет Украины, но находятся на оккупированной территории".
"Полную блокаду осуществлять нельзя. Если мы не подаем воду в Донецк, она не поступает в Мариуполь. Тогда мы уподобляемся этой ОРДЛО и уходим к их уровню. Это будет нам во вред", – подытожил Палий.
"Политики не хотят давать четкий ответ"
Тема блокады также подтолкнула к мысли о том, что для государства важно окончательно определиться со статусом неподконтрольных территорий. "Нужно чтобы государство четко артикулировало свое отношение к этой территории. Если мы говорим об интеграции – нам нужно с этими территориями поддерживать связь. Если это так, нужно вместе находить формат этих отношений. Но тогда мы должны наработать законодательную базу. Или второй вариант – мы начинаем жесткую блокаду и прекращаем любые отношения с этими территориями. Проблема в том, что политики не хотят давать четкий ответ, потому что они боятся за свои рейтинги, а без этого ответа у нас будет гибридная блокада, гибридная торговля, гибридные отношения", – считает политолог Виктор Таран.
Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар".
Но первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.
Источник: Сегодня
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