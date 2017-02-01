Жители Авдеевки на митинге требуют прекратить блокаду и решить проблему торговли с неподконтрольными территориями на законодательном уровне.
Сегодня неравнодушных призвали выходить на митинг в центр города. Люди мобилизуются через соцсети и местные сайты.
По мнению горожан, если блокада железной дороги будет продолжаться, остановятся предприятия, которые дают работу подавляющему большинству местных.
Прошлый месяц заводы работали на старых запасах, но уже в следующем придется искать альтернативные виды топлива или совсем прекращать работу.
Как писала "Индустриалка", с 25 января ветераны АТО, а также народные депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк и другие проводят блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов. Эти действия уже привели к введению Кабмином чрезвычайных мер в энергетике.
Источник: Сегодня
Сегодня неравнодушных призвали выходить на митинг в центр города. Люди мобилизуются через соцсети и местные сайты.
По мнению горожан, если блокада железной дороги будет продолжаться, остановятся предприятия, которые дают работу подавляющему большинству местных.
Прошлый месяц заводы работали на старых запасах, но уже в следующем придется искать альтернативные виды топлива или совсем прекращать работу.
Как писала "Индустриалка", с 25 января ветераны АТО, а также народные депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк и другие проводят блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов. Эти действия уже привели к введению Кабмином чрезвычайных мер в энергетике.
Источник: Сегодня
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