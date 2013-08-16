В Харьковской области из-за муляжа противотанковой мины на более чем 4 часа было приостановлено движение поездов.
Сотрудники полиции сегодня получили сообщение о подозрительном предмете, сообщается в пресс-службе ГУ НП области.
"На месте происшествия правоохранители выявили муляж на основе учебной противотанковой мины "ТМ-62М", - сообщают полицейские. Также отмечается, что из-за выявленной находки движение поездов было приостановлено на 4 часа 30 минут", - сказано в сообщении.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 ст. 279 УК Украины - "Блокирование транспортных коммуникаций".
Сотрудники полиции сегодня получили сообщение о подозрительном предмете, сообщается в пресс-службе ГУ НП области.
"На месте происшествия правоохранители выявили муляж на основе учебной противотанковой мины "ТМ-62М", - сообщают полицейские. Также отмечается, что из-за выявленной находки движение поездов было приостановлено на 4 часа 30 минут", - сказано в сообщении.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 ст. 279 УК Украины - "Блокирование транспортных коммуникаций".
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