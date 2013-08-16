Сотрудники полиции сегодня получили сообщение о подозрительном предмете, сообщается в пресс-службе ГУ НП области."На месте происшествия правоохранители выявили муляж на основе учебной противотанковой мины "ТМ-62М", - сообщают полицейские. Также отмечается, что из-за выявленной находки движение поездов было приостановлено на 4 часа 30 минут", - сказано в сообщении.Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 ст. 279 УК Украины - "Блокирование транспортных коммуникаций".