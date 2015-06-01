Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook."Только что Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь работает с перебоями. При этом, вода в дома пока подается. Такая ситуация в городе произошла вследствие очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны российско-оккупационных войск. Объемы повреждений на линиях электропередач еще неизвестны. Критические объекты инфраструктуры города подсоединяются к электрогенераторам. Информация уточняется", – говорится в сообщении.Ранее на ситуацию в Авдеевке отреагировали ОБСЕ и ООН. Мировое сообщество призвало боевиков и их российских кураторов прекратить обстрелы и выполнять Минские соглашения.