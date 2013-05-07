На содержание и ремонт дорог в Украине из заложенных в госбюджете 35 миллиардов гривен пойдет лишь 15-20 миллиардов.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян:
- Я был бы очень счастлив, чтобы те 35 миллиардов были. Но из этих 35 миллиардов мы сразу должны вычесть долговую нагрузку Евро-2012 – это около 7 миллиардов ... Поэтому 35 миллиардов – я бы хотел, чтобы это было правдой. Но реальная сумма, на которую мы рассчитываем для содержания дорог, – это диапазон 15-20 миллиардов гривен на этот год", – сообщил он.
По словам министра, многие статьи по финансированию дорог являются незащищенными. "Часть, 15 миллиардов, мы должны получить от банков. И я очень надеюсь, что эти средства мы получим вовремя. И тогда дорожные работы будут в нормальное время – весна, лето, осень, а не в конце зимы", – подчеркнул министр.
По словам Омеляна, уже есть четкое видение, как эти средства должны быть распределены.
"Мы проводим уже все тендерные процедуры. И в чем разница прошлого года с нынешним – на март у нас уже есть полноценная, стопроцентная, готовность по всей технико-экономической документации по паспортам дорог. Чего не было в прошлом году, когда мы получили деньги, а потом лихорадочно вспоминали: "Ой, а у нас же проектов нет, надо быстро документы под эту дорогу, а потом только ее делать".
На этот раз у нас уже в марте есть тендерные процедуры и с конца марта-начала апреля компании уже начнут приступать к работам. Чего тоже никогда не было – у нас преимущественно дороги ремонтировались так – июнь, июль, август", – отметил Омелян.
Источник: Корреспондент
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян:
- Я был бы очень счастлив, чтобы те 35 миллиардов были. Но из этих 35 миллиардов мы сразу должны вычесть долговую нагрузку Евро-2012 – это около 7 миллиардов ... Поэтому 35 миллиардов – я бы хотел, чтобы это было правдой. Но реальная сумма, на которую мы рассчитываем для содержания дорог, – это диапазон 15-20 миллиардов гривен на этот год", – сообщил он.
По словам министра, многие статьи по финансированию дорог являются незащищенными. "Часть, 15 миллиардов, мы должны получить от банков. И я очень надеюсь, что эти средства мы получим вовремя. И тогда дорожные работы будут в нормальное время – весна, лето, осень, а не в конце зимы", – подчеркнул министр.
По словам Омеляна, уже есть четкое видение, как эти средства должны быть распределены.
"Мы проводим уже все тендерные процедуры. И в чем разница прошлого года с нынешним – на март у нас уже есть полноценная, стопроцентная, готовность по всей технико-экономической документации по паспортам дорог. Чего не было в прошлом году, когда мы получили деньги, а потом лихорадочно вспоминали: "Ой, а у нас же проектов нет, надо быстро документы под эту дорогу, а потом только ее делать".
На этот раз у нас уже в марте есть тендерные процедуры и с конца марта-начала апреля компании уже начнут приступать к работам. Чего тоже никогда не было – у нас преимущественно дороги ремонтировались так – июнь, июль, август", – отметил Омелян.
Источник: Корреспондент
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