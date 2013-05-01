В 2017 году Украина в очередной раз попала в антирейтинг Priority Watch List — список стран, в которых больше всего в мире нарушаются права интеллектуальной собственности.
Об этом стало известно из отчета Международного альянса интеллектуальной собственности.
В отчет также попали еще 7 стран: Индия, Китай, Россия, Мексика, Чили, Тайвань и Вьетнам. Медиаюрист Юрий Крайняк подчеркнул, что в Украине такая ситуация сложилась из-за отсутствия эффективного законодательства для борьбы с нарушениями копирайта в сети Интернет. Для Украины это — традиционная проблема, которая не меняется уже много лет. В антирейтинге страна находится с 2015 года.
В отчете отмечается, что проблемы Украины в этой сфере наносят экономический вред американским, украинским и другим обладателям авторских прав.
В отчете предлагаются меры по снижению криминогенной ситуации в области интеллектуального права и проведение легальных реформ для устранения этой проблемы. Реформы предполагают, прежде всего, создание эффективного законодательства, которое могло бы защитить обладателей авторского права от "пиратов".
Источник: Информатор
Об этом стало известно из отчета Международного альянса интеллектуальной собственности.
В отчет также попали еще 7 стран: Индия, Китай, Россия, Мексика, Чили, Тайвань и Вьетнам. Медиаюрист Юрий Крайняк подчеркнул, что в Украине такая ситуация сложилась из-за отсутствия эффективного законодательства для борьбы с нарушениями копирайта в сети Интернет. Для Украины это — традиционная проблема, которая не меняется уже много лет. В антирейтинге страна находится с 2015 года.
В отчете отмечается, что проблемы Украины в этой сфере наносят экономический вред американским, украинским и другим обладателям авторских прав.
В отчете предлагаются меры по снижению криминогенной ситуации в области интеллектуального права и проведение легальных реформ для устранения этой проблемы. Реформы предполагают, прежде всего, создание эффективного законодательства, которое могло бы защитить обладателей авторского права от "пиратов".
Источник: Информатор
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