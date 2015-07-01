В ботаническом саду им. Фомина в Киеве патрульные задержали мужчину, который избил и ограбил женщину.
Об этом сообщают участники соцгруппы "Киев оперативный".
Инцидент произошел в субботу вечером, 4 марта, недалеко от станции метро "Университет". Напав на прохожую, грабитель повалил ее на землю, таскал за волосы и душил. После чего вырвал пакет с личными вещами и скрылся.
На место прибыло четыре экипажа патрульной полиции. Перекрыв входы и выходы из ботсада, правоохранители начали обход территории.
"Через 100 метров мелькнул силуэт мужчины, который при виде полицейских начал убегать. Был задержан патрульными полицейскими Шевченковского района. Сознался в еще трех похожих эпизодах за последний месяц: кража телефона, кража кошелька и нападение на женщину. Ранее судим", - сообщили участники соцгруппы.
На видео задержанный, 25-летний мужчина, рассказал, что родом из Закарпатья. В Киеве бомжует. Ночует в одной из теплотрасс.
Источник: Обозреватель
Об этом сообщают участники соцгруппы "Киев оперативный".
Инцидент произошел в субботу вечером, 4 марта, недалеко от станции метро "Университет". Напав на прохожую, грабитель повалил ее на землю, таскал за волосы и душил. После чего вырвал пакет с личными вещами и скрылся.
На место прибыло четыре экипажа патрульной полиции. Перекрыв входы и выходы из ботсада, правоохранители начали обход территории.
"Через 100 метров мелькнул силуэт мужчины, который при виде полицейских начал убегать. Был задержан патрульными полицейскими Шевченковского района. Сознался в еще трех похожих эпизодах за последний месяц: кража телефона, кража кошелька и нападение на женщину. Ранее судим", - сообщили участники соцгруппы.
На видео задержанный, 25-летний мужчина, рассказал, что родом из Закарпатья. В Киеве бомжует. Ночует в одной из теплотрасс.
Источник: Обозреватель
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