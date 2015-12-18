Влюбленные в Днепре теперь могут устроить романтическое свидание на… батутах!
Такое приключение для позитивных романтиков, которые любят все необычное и динамичное появилось в Днепре.
"А мы знаете, что придумали? Романтическое свидание на батутах! И не просто придумали, а уже даже реализовали! Это не похоже ни на одно другое романтическое свидание, которые мы предлагаем", — написала директор компании, которая организовывает праздники и досуг.
В распоряжении влюбленных целый батутный зал, где пары могут организовать яркое, позитивное и эмоциональное свидание.
У молодых людей (в общем-то, почему только молодых — любви все возрасты покорны!) будет возможность попрыгать на горизонтальных и диагональных батутах, поваляться в огромной яме с мягкими кубами и даже посоревноваться в борьбе на над мягкой ямой, стоя на тоненьком помосте. Самым ловким даже удается поцеловаться во время прыжка, пишет Olga Lavro на своей страничке всоцсети.
Влюбленные также смогут насладиться ужином с шампанским под мерцание свечей и аромат лепестков роз.
Источник: dnepr.info.
Такое приключение для позитивных романтиков, которые любят все необычное и динамичное появилось в Днепре.
"А мы знаете, что придумали? Романтическое свидание на батутах! И не просто придумали, а уже даже реализовали! Это не похоже ни на одно другое романтическое свидание, которые мы предлагаем", — написала директор компании, которая организовывает праздники и досуг.
В распоряжении влюбленных целый батутный зал, где пары могут организовать яркое, позитивное и эмоциональное свидание.
У молодых людей (в общем-то, почему только молодых — любви все возрасты покорны!) будет возможность попрыгать на горизонтальных и диагональных батутах, поваляться в огромной яме с мягкими кубами и даже посоревноваться в борьбе на над мягкой ямой, стоя на тоненьком помосте. Самым ловким даже удается поцеловаться во время прыжка, пишет Olga Lavro на своей страничке всоцсети.
Влюбленные также смогут насладиться ужином с шампанским под мерцание свечей и аромат лепестков роз.
Источник: dnepr.info.
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