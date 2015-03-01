Со следующего вторника, 7 марта, на троллейбусный маршрут №5 выпустят пять новых троллейбусов “Богдан”, которые могут проезжать обесточенные участки контактной сети и объезжать ДТП со спущенными рогами.
Пять троллейбусов "Богдан-Т701.17" Киев получил этой зимой. "Новички" оснащены системой автономного хода, благодаря чему могут преодолевать километр пути без контакта с проводами. Внешне они отличаются от других "траликов" Луцкого автозавода, курсирующих по столице, обилием оборудования на крыше.
Источник: pk.kiev.ua.
Пять троллейбусов "Богдан-Т701.17" Киев получил этой зимой. "Новички" оснащены системой автономного хода, благодаря чему могут преодолевать километр пути без контакта с проводами. Внешне они отличаются от других "траликов" Луцкого автозавода, курсирующих по столице, обилием оборудования на крыше.
Источник: pk.kiev.ua.
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