"Блокадники" выявили на товарной станции Конотоп несколько поездов из России, в том числе, с углем марки антрацит.
Участники блокады Донбасса заявили об открытии нового редута – в Конотопе (Сумская область). Об этом они сообщили в сообществе Штаба блокады в Facebook.
Согласно сообщению, редут был открыт вечером 4 марта. "Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли с Российской Федерацией. На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит... Продолжается инженерное обустройство местности", – заявили участники блокады.
Напомним, с 17 февраля в Украине введен режим чрезвычайного положения в энергетике. ЧП объявлено на месяц, но в случае необходимости может быть продлено.
Как известно, в Украине несколько недель группа "активистов", которые назвали себя ветеранами боевых действий на Донбассе, блокирует поставку антрацитового угля из т. н. "республик". Уголь этой группы добывается только на оккупированной территории и от него зависит генерация электричества и тепловой энергии. Существующих запасов угля в Украине хватит максимум на сорок дней, однако в режиме ЧП запасы можно "растянуть" на сто дней.
Отметим, что блокада поставок угля с Донбасса вынуждает Украину закупать уголь из РФ или США по более высоким ценам.
Источник: Сегодня
Участники блокады Донбасса заявили об открытии нового редута – в Конотопе (Сумская область). Об этом они сообщили в сообществе Штаба блокады в Facebook.
Согласно сообщению, редут был открыт вечером 4 марта. "Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли с Российской Федерацией. На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит... Продолжается инженерное обустройство местности", – заявили участники блокады.
Напомним, с 17 февраля в Украине введен режим чрезвычайного положения в энергетике. ЧП объявлено на месяц, но в случае необходимости может быть продлено.
Как известно, в Украине несколько недель группа "активистов", которые назвали себя ветеранами боевых действий на Донбассе, блокирует поставку антрацитового угля из т. н. "республик". Уголь этой группы добывается только на оккупированной территории и от него зависит генерация электричества и тепловой энергии. Существующих запасов угля в Украине хватит максимум на сорок дней, однако в режиме ЧП запасы можно "растянуть" на сто дней.
Отметим, что блокада поставок угля с Донбасса вынуждает Украину закупать уголь из РФ или США по более высоким ценам.
Источник: Сегодня
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