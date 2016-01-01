Кабинет министров опубликовал постановление об "Утверждении порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции". Соответствующий документ обнародован на официальном сайте правительства.
Постановление вступает в силу через 10 дней с момента опубликования, а пункты 9 и 31 Порядка перемещения товаров – через месяц.
Согласно постановлению, через линию разграничения разрешается перевозить в составе гуманитарного конвоя продукты питания и лекарственные препараты, товары и продукцию металлургической, горнообогатительной, угледобывающей отраслей и объектов критической инфраструктуры.
Также порядок перемещения товаров утверждает создание гуманитарных площадок, на которых будут формироваться грузы для отправки гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию, а также гуманитарно-логистических центров, где будет осуществляться мелкая и мелкооптовая торговля продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой, обувью или бытовой химией.
При этом, как отмечается в постановлении, по решению руководителя военной спецоперации в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения, сообщает Сегодня.
- Просмотров: 89
Похожие новости