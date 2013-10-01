"Находясь в условиях внешней военной агрессии и принимая во внимание всеобщее общественное возмущение, которое возникает из-за возможно проведение концертов артистов, творческая деятельность которых связана со страной-агрессором – Российской Федерацией, администрация Национального дворца искусств "Украина" сообщает, что организаторы запланированного на 6 марта 2017 года концерта Кристины Орбакайте в настоящее время переносят дату этого мероприятия на 26 сентября 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы Национального дворца искусств "Украина".Отмечается, что все купленные билеты на это мероприятие будут действительны 26 сентября и не требуют обмена.Директор Орбакайте Александр Качан считает, что выступление звезды в Украине перенесли из-за внутренней нестабильности в стране. Об этом пишет Life."Честно говоря, я не очень знаком с внутренней ситуацией у них, но мы, в свою очередь, были готовы ехать, чтобы своим искусством закрепить дружбу народов. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что эта инициатива (отменить концерт) полностью исходила от киевской стороны. Я не знаю, какие у них там внутренние противоречия. Они позвонили нам и сказали, что так будет лучше. В подробности мы вдаваться не стали, но, я думаю, что причины в их внутренней нестабильности, все лежит на поверхности", - сообщил Качан.Он добавил, что им лично никто не звонил и не угрожал. "Я знаю, что какие-то общественные организации были против, но там таких общественных организаций миллион, но для нас главное, чтобы между нашими братскими народами были мир и согласие — искусство вне политики. В интернете я видел, что противники концерта Кристины Орбакайте были в Одессе, но по этому поводу мы своих планов не меняли. Когда нам предложили перенести концерт в Киеве, то перенесли все сразу", - подчеркнул директор Орбакайте.Ранее СМИ сообщали, что певице Кристине Орбакайте СБУ запретила въезд в Украину. Однако в спецслужбе сказали, что ей разрешен въезд в страну.